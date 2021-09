Fogosas declaraciones del Tucu López sobre su relación con Sabrina Rojas: "Hasta el pingo"

El actor y su pareja dieron su primera nota juntos y hablaron de su vínculo. Sabrina Rojas y el Tucu López salen desde hace algunas semanas.

Sabrina Rojas y el Tucu López se expresaron por primera vez juntos en una nota y se refirieron a cómo han transitado este tiempo de noviazgo, a pocos meses de la separación de la actriz de su ex esposo, Luciano Castro. La modelo y el actor hicieron referencia a cuáles son los códigos de su reciente relación, a sus expectativas y a cómo lidian con la masiva exposición.

“Si no lo queremos contar... porque no lo queremos contar, si lo contamos es porque contamos poco, si rotulamos... uy qué pronto”, expresó Rojas en referencia a la inconformidad de la prensa con las respuestas que ella y su actual pareja dan sobre su situación sentimental, en una nota que le hizo Gonzalo Vázquez, el notero de Intrusos, a la salida de una noche de teatro de los tortolitos.

Rojas y el Tucu López también hablaron sobre las posibilidades de convivencia y aseguraron que aún no tienen planes en ese aspecto: “Cada uno en su casa. Yo soy demasiado desordenado como para convivir”, comentó el locutor. Por su parte, la ex de Luciano Castro sumó: “Yo tengo un batallón dentro de casa... no! la convivencia dentro de un montón”.

“Por ahora nos gustaría la vida juntos, después uno nunca sabe qué nos depara. Hablamos de hoy”, continuó Sabrina, en alusión a cuán relajados están sobre el futuro de su relación. Hacia el final de la nota, Vázquez le dice a el Tucu que lo ve “hasta las bolas” con su actual pareja y el artista redobló la apuesta: “Hasta el pingo, como se dice en Tucumán”.

La palabra de Luciano Castro ante el noviazgo de Sabrina Rojas

Luciano Castro se expresó sobre la nueva relación de Sabrina Rojas, en diálogo con el ciclo de Susana Roccasalvo, y lanzó: “Me pongo contento porque si Sabri está contenta yo también y si mis hijos la ven feliz es un golazo. Es raro ver a una persona que estuvo tanto tiempo con vos con otra, pero no pasa nada sentimental. Aparte yo ya lo sabía mucho antes que lo sepan todos ustedes. Nos han cuidado, nos han respetado, hay muchos factores que facilitaron que nosotros estemos tan bien como estamos”.

“Cuando Sabri habló con Ángel de Brito y le contó, ya estábamos separados hace un montón y, de hecho si te pones un poquito más analítico, hicimos un trabajo enorme de muchos años nosotros para estar hoy como estamos. Eso que dicen ‘qué copados, qué superados’ no es tan así, hay que trabajarlo y cuando el cariño es prioridad gana”, cerró el actor.