Lejos de Tinelli y los medios: Cómo es la nueva vida de Pablo Granados en el campo

El humorista y ex VideoMatch Pablo Granados habló sobre la nueva etapa que está transitando en su vida, alejado de los medios.

Invitado a Cortá por Lozano (Telefe), el actor y músico rosarino Pablo Granados habló de su nueva vida en el campo, alejado de los medios y de los focos televisivos, y dedicando su tiempo a convertirse en influence de Instagram. "Es mi lugar en el mundo", expresó Granados, sobre la vida rural.

"Vivir en el campo es lo más”, disparó el ex humorista de VideoMatch, quien sintió la necesidad de salir de la urbanidad en medio de la pandemia. Y reflexionó al aire, “lo que más descubro ahora es el tema de los incendios, que no paran. Y el campo tiene esa cosa de bajar a tierra. O que salís, no sé, a dar una vuelta en bici para recargar. Es mi lugar en el mundo, eso yo ya lo sabía, pasa que no vivía ahí”.

Por otro lado, si bien el lugar en que hoy se aloja lo tenía desde antes de la llegada del coronavirus, nunca había pasado tanto tiempo ahí sino que iba esporádicamente y reconoció: “Iba un fin de semana o 15 días en el verano, pero la cuarentena me encontró ahí”. “Con perros que antes no tenía, me gusta estar ahí. Igual a veces extraño un poquito”, agregó quien también se refirió a su nueva faceta de influencer, produciendo contenido para las redes desde ese nuevo hogar. “Sí, pasa que yo pasé muchas horas editando mis notas, mis contenidos, siempre tuve grosos al lado”. Y cerró: “tantos años de todo eso me hizo aprender mucho. Me gustan las dos cosas, editar y producir”.

Pablo Granados sobre su salida de ShowMatch: "No siento la misma excitación"

Meses atrás, en una entrevista que realizó con La Nación, el rosarino aseguró que su paso por ShowMatch fue una etapa ya cumplida, pese al sondeo de Pachu Peña para tenerlo nuevamente en el programa y conservar la histórica dupla: "Amo a mis compañeros y tengo gran admiración por todos ahí adentro, pero ahora no siento esa excitación por volver a hacer lo mismo tantos años después.

Al respecto, Pachu Peña reveló sobre su charla con Pablo Granados: "Creo que fue una etapa cumplida, lo respeto. Él está muy cómodo con su Instagram, desde su casa, apartado de todo... y está bien. Lo extraño y lo sigo queriendo, pero lo entiendo. No hubo caso. A veces, las cosas cambian, yo creo que la gente lo va a tomar bien y lo va a entender”.