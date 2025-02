Le prometieron el 2025 al aire y le levantan el programa: el terrible destino de una figura de América TV.

Una de las figuras más importantes de América TV está envuelta en un terrible rumor sobre su destino final en el canal, en medio de un ida y vuelta de versiones que, a priori, parecerían mostrar un panorama nublado ante la situación. Los detalles del delicado momento que está pasando una de las voces más convocantes del canal de aire.

La figura cuyo destino pendería de un hilo es Karina Mazzocco, quien conduce el magazine A la Tarde en América TV. Según información del periodista Nacho Rodríguez, el canal ya habría decidido levantar el programa después del verano y el escenario para Mazzocco no sería el más favorable ya que perdería la franja de las tardes.

Aún así, el periodista indicó que Mazzocco estuvo haciendo promociones para el canal y que el plan de América TV es retenerla y ofrecerle un formato que se trató de reinstalar sin éxito en el pasado pero que en un año electoral podría marcar buenos números. Se trata del ciclo Intratables, donde sería la conductora que moderaría el panel. El ciclo tuvo temporadas exitosas que fueron conducidas por Santiago del Moro, Alejandro Fantino y Fabián Doman, aunque en sus últimos años no alcanzó el rating esperado.

Siguiendo la línea de los rumores, el horario de Mazzocco pasaría a estar ocupado por un ciclo conducido por Mauro Szeta, cuyo foco de atención serían los Policiales. Días atrás, el periodista se despidió de sus compañeros de trabajo en Telefe y pronunció emotivas palabras en sus últimos minutos al aire del canal que lo vio crecer en noticieros, magazines de espectáculos y realities.

Aún así, Karina Mazzocco -quien está de vacaciones- se puso en comunicación con el periodista Fernando Piaggio y aclaró los rumores sobre el levantamiento de A la Tarde de forma contundente: “¿Levantamiento de A la tarde? Definitivamente no. No, no, no. Vos sos un hombre de medios así que te invito, como para tener una idea, que mires la planilla de rating de la semana pasada, o de todo el mes de enero. La verdad es que tuvimos un mes extraordinario. ¿Viste en enero siempre es la muerte hacer televisión?”.

También, la conductora remarcó: “Nos fue súper bien, y la semana pasada estuvimos todos los días entre lo más visto. Tengo mi contrato firmado y, de hecho, empecé mis vacaciones el viernes al terminar el programa, que queda en manos de Luis Ventura. Nada que ver”.

A dónde irá Flor de la V tras ser echada de América TV

Otra de las perjudicadas por los cambios que está atravesando América TV fue la conductora Florencia de la V, quien fue desplazada del canal por diferencias político-ideológicas con la gerencia. En esta línea, Ángel de Brito reveló en Bondi Live qué sucederá con Florencia de la V en su futuro en la televisión: "tenía todo arreglado con C5N para comenzar su programa en marzo. No llegó a un acuerdo con el canal y se bajó del proyecto".

Pero Flor de la V tiene un as bajo la manga y según indicó De Brito será una de las grandes figuras de otro canal vecino: "Va a debutar en Canal Nueve, en marzo, a las 13:30 con su programa de espectáculos. Todavía no tiene nombre ni panel. Ya la habían llamado. Estaba cerca de C5N, pero finalmente no cerró. El programa será producido por Jotax, la misma productora de A la Tarde y Desayuno Americano en América TV".

La mayor sorpresa la tendrán Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes vuelve a Intrusos como conductores de la nueva temporada, ya que serán los competidores directos de Flor de la V. Por el momento, la conductora no emitió un anuncio oficial sobre su futuro en los medios de comunicación.