Laurita Fernández rompió el silencio sobre su viaje con Benjamín Vicuña: "Estuvo buenísimo"

En medio de los rumores de romance con Benjamín Vicuña, "Laurita" Fernández contó cómo fue su experiencia viajando con él a Mendoza.

“Laurita” Fernández está trabajando con Benjamín Vicuña en Papá al Rescate, la nueva película que protagonizarán juntos. Para esto, emprendieron un viaje a Mendoza junto a la producción para grabar algunas de las escenas. Esta experiencia fue muy particular para los dos ya que sus respectivas exparejas son el núcleo que los une: “Laurita” estuvo en una relación con Nicolás Cabré, quien a su vez es el ex de “La China” Suárez, ex de Vicuña y con quien comparte dos hijos.

En medio de los rumores de romance entre los dos, la bailarina brindó algunos detalles sobre su relación con el actor chileno y el vínculo que lograron construir durante este período de filmaciones, una etapa en la que muchos actores crean una gran afinidad debido a la enorme cantidad de horas que pasan juntos trabajando.

“Con Benjamín que ahora les toca trabajar juntos por primera vez. Ustedes ya se conocían porque vos eras la mujer de Nico y porque está toda la historia con ‘La China’… Ustedes se habrán cruzado y conocido, pero hoy se encuentran en otra circunstancia que es trabajando. ¿Tuvieron una charla previa? ¿Cómo fue eso?”, indagó la periodista Mariana Brey en Socios del Espectáculo.

En respuesta, “Laurita” afirmó que se conocían desde hace mucho tiempo pero que no habían llegado a charlar tanto como ahora. “Nos hemos cruzado en cumpleaños de hijos de nuestros exes. Nos conocíamos de vernos en diferentes circunstancias… No habíamos charlado y mucho menos trabajado juntos. Estuvo buenísimo”, aseguró.

La primera vez que interactuó con Vicuña fue antes del comienzo de los rodajes, cuando se juntaron con el director y guionista a hablar. “Nos reunimos antes de empezar la película con Marcos Carnevale y con él para hablar del proyecto y para conocerlos y la mejor. Fue una experiencia divina. Él es un gran actor y lo admiro mucho, tiene muy buena onda”, cerró.

La palabra de Laurita Fernández sobre Nicolás Cabré y la materenidad

Una de las preguntas que más le hicieron a “Laurita” fue sobre su vínculo actual con Cabré. “Con Nico, ¿hay otra vuelta o ya cerramos la puerta? ¿Van a seguir o para vos no hay vuelta atrás?”, le preguntó Paula Varela. Con una actitud bastante firme, la bailarina respondió que “ya no hay vuelta atrás porque es una historia cerrada y terminada”.

“Todo lo que teníamos en común por supuesto que se resolvió en privado. Pero bueno, sí, en un momento estuvo el plan de una familia, de una convivencia, y que fueron decantando en que no”, declaró. Sobre la posibilidad de convertirse en madre algún día, dijo que le gustaría en algún futuro pero que siempre se imaginó siendo madre de más grande. “Tengo 31 años y no estoy en pareja, así que me faltan varios pasos todavía. Pero sí, me gustaría”, sentenció.