Laurita Fernández rompió el silencio por los chats de Fede Bal y reveló lo peor: "Involucrada"

La bailarina habló sobre las infidelidades de Fede Bal a su expareja, Sofía Aldrey y causó sorpresa. Laurita Fernández fue pareja del actor durante más de un año.

Laurita Fernández causó sorpresa al referirse a los chats que evidencias las infidelidades de Fede Bal a su más reciente expareja, Sofía Aldrey. La bailarina y actriz fue consultada sobre el escándalo que involucra a quien fue su pareja hace años y ella respondió sin tapujos.

"Yo no voy, por supuesto, a opinar absolutamente nada. Yo no tengo nada que ver y hay gente involucrada que la está pasando muy mal", respondió la conductora de Bienvenidos a Bordo cuando una cronista del ciclo Implacables, de Susana Roccasalvo, le consultó por el escándalo de Fede Bal.

Fernández hace tiempo, cuando Fede Bal estuvo mal de salud, dio a conocer que tiene buena relación con él y aseguró que se comunicó con él para ver cómo estaba. "Entonces no opinaría jamás, y en lo que a mí respecta es una etapa muy lejana y cerrada en mi vida hace muchísimos años, así que no tengo nada para decir", concluyó la artista que comenzó su carrera como partenaire en el ciclo Bailando por un sueño.

La palabra de Fede Bal tras el escándalo por sus infidelidades a Sofía Aldrey

"Es un momento súper especial para mí y no tengo muchas ganas de hablar. A la única persona que hay que pedirle disculpas es a mi ex novia. Lo hice en privado y ahora lo hago públicamente. Esto fue hace unos días y no hay mucho más para hablar", comenzó su descargo ante los medios Fede Bal, a la salida del teatro donde protagoniza la obra Kinky Boots. Y agregó: "Es un momento en el que tengo que trabajar un montón de cosas. Claramente hay algo que yo necesito que es laburar en mi forma de ser o en mi personalidad. Pero se están diciendo un montón de cosas que sí son ciertas, pero otras muy muy mentira y están tocando temas con una frivolidad que me da mucha tristeza".

Fede Bal fue consultado por si había posibilidades de volver con Aldrey a pesar de las cosas que acontecieron en los últimos meses y aseguró que prefería guardar esa información para la intimidad de su vida. "Las únicas disculpas que tengo que pedir son a ella. Ya lo hice en privado y ahora públicamente. Trabajar acá (en el teatro) son las mejores horas de mi vida. Porque soy Lola y no soy Fede. Es mi lugar de laburo, donde mejor la paso. El teatro sana todos los momentos tristes y es re importante para mí. Esta obra me da un montón de alegrías, no es de malo, pero es un momento que necesito cuidarme yo", concluyó.