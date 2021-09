Las tiernas fotos de Ana, la hija de Pampita, en los camarines de ShowMatch

Pampita mostró un íntimo momento con su esposo, Roberto García Moritán, y su hija Ana en los camarines de ShowMatch.

Pampita y su esposo, el empresario Roberto García Moritán, mostraron frente a las cámaras un dulce momento con la primera hija que comparten juntos, Ana, nacida el pasado 22 de julio. En las fotos, aparecen bañándola en los camarines de ShowMatch, en donde Pampita retomó su trabajo hace poco.

Mientras esperan a que Pampita termine su trabajo como jurada en La Academia de ShowMatch, conducido por Marcelo Tinelli, Roberto y Ana pasan el tiempo juntos en el camarín. En las imágenes se puede ver a él bañándola en la pileta del baño y envolviéndola en un toallón blanco, mientras Pampita posa al lado sonriéndo para la cámara. “Historias de camarín”, publicó García Moritán en sus redes sociales.

Pampita y Roberto García Moritán se casaron en 2019.

Pampita dio a luz a Ana García Moritán, con 3,200 kg, completamente sana y por parto natural, el jueves 22 de julio de este año a las nueve y media de la mañana. Por su parte, ella también tiene otros cuatro hijos que comparte con su expareja, el actor chileno Benjamín Vicuña: Blanca y Bautista, de 13 años, Beltrán, de 9 y Benicio, de 6. En cuanto a Moritán, él también tiene otros dos hijos con su matrimonio anterior: Santino, de 16 y Delfina, de 15.

Roberto García Moritán se postuló como legislador porteño por Republicanos Unidos.

El momento fue filmado para el nuevo reality documental de Pampita. “Todo el parto fue grabado a cuatro cámaras para el reality Siendo Pampita. Ella tuvo nueve horas de trabajo de parto. Empezó en la bañera, en ese jacuzzi, y nació Ana”, relató Santiago Seyén en el programa Nosotros a la mañana. “Me estuvieron acompañando en mi embarazo desde los comienzos. Desde la búsqueda de Ana hasta el momento del parto, que va a estar en el último capítulo”, contó la modelo.

El comentario polémico de Paula Chaves sobre el marido de Pampita

Cuando Pampita volvió a trabajar en ShowMatch e hizo un baile del caño a los pocos meses de haber dado a luz a Ana, muchas personas la juzgaron e hicieron comentarios misóginos sobre su decisión. La conductora Paula Chaves no dudó en defenderla y explicó por qué es importante repensar varias cuestionas de la maternidad y le tiró una indirecta a García Moritán, precandidato a legislador con López Murphy.

“Es una cuestión social esto de que se entiende que es responsabilidad de la mujer. Siempre es: ‘¿Qué hizo la mujer con los hijos para poder ir a trabajar?’. Como al hombre no se lo juzga tampoco se le pregunta”, reflexionó Paula. “Siento que a la mujer siempre se la pone para juzgar para bien o para mal. Siempre estamos en el foco. O para decir: ‘Mirá qué bien que está, flaca, que puede bailar en el caño, que volvió a trabajar’ o ‘Mirá qué mala madre, que deja a la hija en el camarín’”.

“No somos nadie para decir si ella hizo bien o hizo mal las cosas, o si se debería haber trepado o no. Porque no se opina así de un hombre. Jamás escuché hablar de la paternidad de un hombre. Se opina del cuerpo de una mujer, de la maternidad de la mujer, de la ideología de la mujer. Siempre estamos nosotras puestas ahí”, agregó Chaves. “¿Por qué estamos opinando de Pampita? ¿Por qué no opinamos de su marido, también, que volvió a hacer campaña política muy rápido y a comprometerse con la causa que está defendiendo? No, hablemos de todos”.