Las internas por las que Mirtha Legrand se iría de El Trece: "No les creí nada"

Mirtha Legrand aún no definió su futuro en la televisión y apareció un importante canal que está dispuesto a llevársela. ¿A dónde llegaría si se va de El Trece?

Mirtha Legrand aún no definió su futuro en la televisión y apareció un importante canal que está dispuesto a llevársela.

Mirtha Legrand aún no definió su futuro en la televisión y apareció un importante canal que está dispuesto a llevársela.

Mirtha Legrand todavía no definió su futuro en la televisión argentina y crecen los rumores sobre un posible alejamiento de El Trece. Fue Marina Calabró quien, en Radio Mitre, reveló detalles de las negociaciones entre la diva y el canal del Grupo Clarín, así como también la chance de que pueda emigrar a otra de las importantes emisoras de aire.

"Estuve hablando con los decisores del Trece y la verdad es que no les creí nada. Igual cumplo en informar que me dijeron que estaban cerrando las negociaciones por Juana y Mirtha y ya estaría todo avanzado", comenzó diciendo la periodista Marina Calabró, y agregó sobre las internas: "Hay gente que no los quiere ahí adentro, con Nacho las cosas están bastante tirantes. Igual él en abril viaja a Panamá, porque quedó una travesía inconclusa con el padre en moto".

Alegando la falta horaria que existirá en los fines de semana con la nueva programación, Calabró aseguró: "La verdad es que desde Storylab elevaron una propuesta para Mirtha y otra para Juana, pero que es otro programa; es decir, ya no cubriendo a su abuela. Pero el punto es que el canal está lanzando El Hotel de los famosos que va de lunes a jueves, el viernes debate, y el sábado gala de eliminación. Además, me dicen que si da un buen número hacen un editado de lo mejor de la semana para el domingo al mediodía y listo… o ponen ‘Cine Trece'”.

América TV, el canal al que podría volver Mirtha Legrand

Mirtha Legrand tiene otras alternativas en caso de que El Trece no confirme su presencia en 2022. En Lanata sin filtro explicaron que existe un canal de aire dispuesto a llevarse a la diva aunque con un formato totalmente diferente al que acostumbró a realizar en los últimos años: pasaría de hacer programas todos los fines de semana a sólo una vez por mes.

"También están abiertas las puertas de las negociaciones con América. Pero ahí el problema es que se quedaron sin plata por el desembarco de 'LAM' y Florencia Peña. Pero podrían hacer un especial mensual, que no sobrecargaría tanto a Mirtha y a ellos les cierra, lo que sí es que en este esquema Juana no está contemplada", manifestó Marina Calabró. De este modo, Mirtha Legrand podría regresar a la emisora en donde trabajó muchísimos años antes de desembarcar en El Trece. ¿Que será de su futuro?