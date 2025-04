Lali Espósito habló sobre el rol del Papa Francisco en la sociedad mundial.

El mundo vive un momento de luto debido a la reciente muerte del Papa Francisco a los 88 años, después de batallar con varios problemas graves de salud en los últimos meses. En ese contexto, la cantante Lali Espósito aprovechó una aparición pública para referirse a esta situación y pronunció contundentes palabras sobre el Santo Pontífice.

La artista acudió al canal Luzu TV con su colega Soledad Pastorutti para hablar de la nueva temporada de La Voz, pero antes de referirse al programa Espósito pidió unos segundos para hablar sobre lo ocurrido con el Papa. "Me levanté re triste hoy, como toda la Argentina, como todo el mundo", comenzó su descargo la artista.

"Más allá de los chistes y de pasarla bien, qué mañana, qué día histórico. No quería dejar de mencionarlo porque me parece que mucha de la gente que no está viendo se está distrayendo con esta noticia de mierda: falleció nuestro Papa, chicos, un Papa argentino. Un capo, un zarpado", continuó Espósito. Y cerró: "Un distinto total, ha dicho cosas muy importante dentro de la Iglesia para cambiar el mundo y la vida a un montón de gente a la que esas cosas que él decía las ayudaba a tener un mejor lugar en la sociedad. un recontra capo. Creo que excede cualquier creencia en particular o cualquier religión en particular".

El Papa Francisco falleció a los 88 años

El Papa Francisco falleció el lunes de Pascua 21 de abril de 2025, a la edad de 88 años en la Casa Santa Marta del Vaticano. A los 76 años, Jorge Bergoglio -entonces arzobispo de Buenos Aires- se convirtió en el primer pontífice latinoamericano, el primer papa argentino y el primer papa jesuita.

“Queridos hermanos y hermanas, con profundo pesar debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia”, fueron las palabras pronunciadas por el cardenal Kevin Farrell, Camarlengo de la Cámara Apostólica, a las 9.45 de esta jornada.

El posteo de Messi.

La despedida de Leo Messi y Franco Colapinto al Papa Francisco

"Un Papa distinto, cercano, argentino... QEPD (Que En Paz Descanses), Papa Francisco. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Te vamos a extrañar", escribió el 10 de la Selección Argentina de Fútbol. Al mismo tiempo, el joven correr de fórmula 1 pronunció: "Un líder que nos inspiró a ser mejores personas. Con su humildad y su forma de ser, nos recordó que todos tenemos cerca a Dios. Gracias por ayudarnos a encontrar la fuerza y la inspiración".

La AFA emitió un comunicado oficial tras el deceso del Papa, que rezó: "Con mucho dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, nuestro Padre Jorge Bergoglio, que a través de sus actos de vida se convirtió en el Líder espiritual de millones de hombres y mujeres".