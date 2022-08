Lali Espósito emocionó a todos en La Voz Argentina: "Es un montón"

La cantante se inspiró y dedicó un emotivo discurso a los miembros de su equipo. Lali Espósito habló sobre su manera de manejarse en el mundo artístico.

Lali Espósito protagonizó un momento emotivo en La Voz Argentina cuando dio un discurso hacia su equipo tras las presentaciones en vivo del mismo. La voz de Disciplina aseguró haberse encariñado con cada uno de los integrantes de su team y les dedicó sentidas palabras.

"Esta es la parte más difícil del programa. No solo porque son todos muy buenos, sino que uno con el tiempo empieza a saber datos de sus vidas. A nivel emocional también es un montón y ellos generan un grupo fuera de cámara de mucho amor; también es duro que se vaya rompiendo eso", comenzó su descargo la ex-Teen Angel. Y agregó: "Sé que muchos se han hecho recontra amigos entre teams incluso, y eso es muy bonito".

Espósito continuó en alusión a sus prioridades en su camino artístico: "Como digo siempre, eso es lo que más queda. El arte muta, uno evoluciona, las carreras van cambiando; lo que siempre te va a quedar es ese buen compañero, esa persona que hace tus shows y te acompaña hace muchos años y te respeta".

"Los colegas que nos cruzamos todo el tiempo, eso es lo más importante que uno se lleva siempre. Espero que quienes se vayan hoy se lleven eso, todo lo vivido", concluyó la actriz y cantante sobre su propia experiencia como persona que está en el medio artístico desde sus 10 años.

La carcajada que Lali Espósito no pudo contener ante una coreografía de Marley

Marley felicitó a uno de los concursantes de La Voz Argentina por los pasos coreográficos que siguió mientras cantaba y, acto seguido, el joven le indicó al conductor que lo siguiera. Ante el pobre espectáculo de Marley como bailarín, Espósito largó una carcajada y soltó: "Parece que le está dando algo", en alusión a los extraños movimientos que el presentador hacía con sus brazos y torso.

El participante en cuestión era del team Lali y ésta le dio una sentida devolución tras su presentación: "Yo estoy feliz porque en el ensayo no pueden hacer la performance como la hacen acá, sobre el escenario. Entonces hoy vi el plus que no vi en el ensayo, que es toda tu puesta en escena, tus pasos, tu movida, tus lentes, todo lo que propusiste. Hoy tuviste un nochón y acá, en los playoff, hay que pelearla de verdad y diste batalla. Muy bien, te felicito".