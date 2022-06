Lali Espósito destrozó a Ricardo Montaner en La Voz Argentina: "Jugás sucio"

Lali Espósito cruzó a Ricardo Montaner en plena transmisión de La Voz Argentina. El tenso momento que se vivió en el programa de Telefe.

Lali Espósito protagonizó un fuerte cruce con Ricardo Montaner. En plena transmisión de La Voz Argentina 2022, exitoso programa de Telefe, la cantante se mostró enojada por un comentario y le hizo un fuerte reclamo a su colega.

El pasado miércoles 8 de junio, Salustiano Zavalía se subió al escenario para interpretar "Diva", tema que justamente Lali publicó el 27 de enero de 2022. Con un gran ritmo y muchísima personalidad hizo vibrar a los miembros del jurado, integrado por Lali, Ricardo, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti.

La primera en presionar el botón para tratar de captar su talento fue Lali. Luego, "La Sole" se sumó a la competencia y finalmente lo hicieron Mau y Ricky. Sin embargo, fue el propio Ricardo Montaner el primero en tomar la palabra y en hacerle un desafiante comentario a la participante. Consciente de que optó por cantar un tema de la estrella de pop, le marcó: "Es tu momento de elegir a Lali. Es tu momento de elegir y es un paso importante del programa. Yo que vos pensaría en la temporada pasada, cómo le fue a Lali...".

Inmediatamente después, a Lali se le transformó la cara y estalló de furia contra el único jurado que no se dio vuelta en toda la performance de Salustiano. En dicho marco, le manifestó: "¿Por qué? ¿Qué hace Montaner?".

Ricardo Montaner y Lali Espósito se cruzaron en La Voz Argentina 2022.

El picante cruce entre Lali Espósito y Ricardo Montaner en La Voz Argentina 2022

Lali Espósito: "Sos un tipo rencoroso... estás jugando sucio, Montaner. ¿Vos querés que arranque a jugar sucio en esta temporada?".

Ricardo Montaner: "Momento... estoy diciendo que debe pensar bien, es obvio...".

Lali Espósito: "Nada es obvio en esta temporada".

Ricardo Montaner: "Sí, es obvio que escogió tu canción, cantó en la onda tuya, brillan juntas y es lógico que se vaya con vos".

Lali Espósito: "¿Pero te jode? No sé, Salustiano... es tu decisión. Yo te invito con todo mi corazón y si llegás a no elegirme me voy a querer matar así que ya me preparo".

Ricardo Montaner: "Bueno, yo les agradezco muchísimo, de verdad. Solamente voy a decir una cosa. Dame 100...".

Ricardo Montaner: "Les dije...".

Lali Espósito: "Tengo un obsequio para darte. Te quiero, gracias por elegirme y por elegir la canción".

Quiénes son los jurados de La Voz Argentina 2022

Aquellos que integran el jurado de La Voz Argentina 2022 son Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito. Los directivos de Telefe lograron mantener el mismo equipo que en 2021 supo ser un éxito absoluto en el rating de la TV argentina.