Lali Espósito cuestionó a Marley en vivo: "Esa cosa de etiquetar"

Lali Espósito y Marley visitaron Chueca, un barrio de Madrid, y la actriz cuestionó de forma pícara al conductor de Por el mundo.

Lali Espósito estuvo como invitada en Por el Mundo (Telefe) y sorprendió al cuestionar a Marley en vivo. La actriz y el conductor se encontraron en uno de los barrios jóvenes de Madrid, donde Marley quiso saber cómo estaba la vida sentimental de Lali, pero lo hizo con una pregunta que no le gustó a la ex Casi Ángeles, que inmediatamente se lo hizo saber con mucha picardía, fiel a su estilo. "Esa cosa de etiquetar a la gente", cruzó divertida Lali Espósito a Marley, que sorprendido no supo cómo responderle.

Instalada nuevamente en la ciudad de Madrid debido a que se retomaron las grabaciones de Sky Rojo, Lali Espósito salió de paseo con Marley por los bares del barrio de Chueca. El distrito es conocido por ser el barrio gay de la capital española y fue ahí donde la actriz cuestionó al conductor cuando este le preguntó por su situación sentimental. Cabe recordar que Marley y Lali compartieron La Voz 2021 y tienen una muy divertida relación entre ellos.

"Este es un barrio muy joven, vive gente de todos lados. Es como Palermo, si fuera Buenos Aires esto", comenzó contando la cantante sobre las características que distinguen a Chueca. "Es muy integrado, todo el mundo viene acá, la pasa super bien", agregó Marley mientras se sentaban en la barra de un bar. Además de aclarar que vive muy cerca, Lali sumó: "Es el barrio gay. Banderas por todos lados, mucha libertad, como debe ser. Es un barrio precioso". Fue en ese momento que Marley quiso saber sobre la situación sentimental de la actriz de Sky Rojo.

"Y vos, ¿cómo venís? ¿Algún noviecito, algo?", preguntó el conductor, que no esperaba la respuesta pícara de su invitada. "¡O noviecita, Alejandro! Esa cosa de etiquetar a la gente", replicó divertida pero tajante Lali Espósito. Tratando de salir del reclamo, Marley siguió: "No, digo, capaz hay alguna alegría, algo". Pero fiel a su estilo, la actriz supo eludir al conductor. "Sí, yo soy una persona muy alegre. Vos me conocés. Yo estoy muy bien. Europa, Europa. Yo disfruto de la vida", cerró Lali el divertido cruce con Marley.

El proyecto de Marley lejos de Telefe

En los últimos días se conoció que Marley fue convocado por una de las plataformas de streaming más famosas del momento para realizar un programa educativo que entretenga a toda la familia. Al parecer, la propuesta fue sumamente tentadora para el conductor, quien aceptó al instante. Ahora, ya comenzó la campaña publicitaria de esta producción y la cara de Marley es la principal estrategia.

El programa se llama Voluntarios y estará disponible en Disney+, la plataforma paga que ofrece gran variedad de contenidos de la famosa empresa audiovisual y de sus demás productoras asociadas. "La ciencia siempre busca respuestas para la curiosidad humana. Y, a veces, también busca humanos para encontrar soluciones científicas", se puede leer en la publicidad que compartió Disney en su cuenta de Twitter.