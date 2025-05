Lágrimas en el espectáculo por el anuncio de Fernando Dente a los 35 años: "Tengo"

Fernando Dente hizo un profundo anuncio a sus 35 años: "Tengo".

Fernando Dente es uno de los actores de musicales más buscados de Argentina y en las próximas semanas estrenará Despertar de primavera, un éxito de Broadway que se verá en la Avenida Corrientes. Y en medio de una entrevista para promocionar su nuevo trabajo, el actor hizo una profunda confesión.

Dente fue entrevistado por Mariana Fabbiani en DDM (América TV) y en un momento de la nota habló de su amistad con "La China" Suárez y deslizó: “Ella es mucho más chica que yo y no sé cuántos pibes tiene y yo para tener uno lo pienso y pienso”. En ese momento Mariana Fabbiani le preguntó si le gustaría tener un hijo y Fernando Dente confirmó: "Sí, me muero de ganas de ser padre”.

Acto segudio Fernando Dente profundizó en su deseo de experimentar la paternidad en un plazo que no especificó si es corto o largo (así como no indicó si su pareja, el actor uruguayo Pablo Turturiello, desea tener hijos): “A medida que voy creciendo, obviamente no tengo un reloj biológico que me corre, pero desde los 30, yo tengo 35 ahora, que me di cuenta que es algo que me gustaría atravesar”.

Fer Dente contó un secreto íntimo que nadie imaginaba: "Me clavaba tres"

El actor Fernando Dente habló de su pasado con sobrepeso y reveló el calvario familiar que sufrió, y por el que comía "por la necesidad de tapar algo". "Escondían los alfajores Bon o Bon", afirmó el conductor de Noche al Dente (América TV).

En una entrevista con revista Gente, Fernando Dente habló de su llegada casi accidental al teatro y vinculó esto a su otrora adicción a la comida: "En la primera clase de actuación, una chica llamada Jimena me enseñó una coreografía, me vi en el espejo y pensé: '¡Guau, esto sí me sale!'. Y me quedé, porque empecé a vivir la experiencia de hacer algo bien y con facilidad (ríe). Yo creo que los dones, los talentos, vienen de otra vida. Ahora que tengo una estructura mental que me permite encarar fuerte el trabajo (pasé por el ballet, el contemporáneo, el tap), sigo sintiendo que lo relacionado a esto me sale con facilidad. Bueno, también comía con facilidad…".

Sobre su relación con la comida el actor Fernando Dente indicó: "Aunque leve, era el único en casa con sobrepeso. A la distancia, veo que me estaba morfando la angustia que vivía en mi hogar. Comía por la necesidad de tapar algo, no por placer. Me quedaba solo en casa y mi juego era descubrir dónde escondían mis padres la llave que abría el mueble donde escondían los alfajores Bon o Bon. Siempre la encontraba, y me clavaba tres". "Fui a nutricionistas, me sumé a dietas, ayunos… Sufría. Mamá me levantaba preguntándome: 'Buen día, amor, ¿cómo amaneciste?', '¡¡Gordo!!', le mandaba. Hoy soy lo opuesto a aquel niño", cerró Fernando Dente.