Impacto: Fer Dente sufrió una "tragedia" con su novio hace pocas horas

Fer Dente se sincero sobre lo que vivió con su novio.

Fernando Dente es uno de los artistas y conductores de televisión más resonantes en la actualidad, aunque suele mantener su vida privada algo alejada de lo mediático. Sin embargo, en una reciente entrevista con Ángel de Brito, el director teatral contó lo que vivió junto a su novio, el actor Pablo Turturiello, en su casa.

Dente acudió como invitado al programa de streaming de Ángel de Brito en Bondi y allí recibió un video con un saludo de su novio, Pablo Turturiello. El actor relató una impensada anécdota que ambos vivieron en la casa de Fernando hace poco tiempo en el metraje que salió al aire y el conductor de América TV se vio obligado a relatar lo que pasó.

Turturiello contó que se metió un murciélago en la casa de Fernando y éste dio a conocer cómo fue: se habían dispuesto a dormir, cuando su novio sintió un ruido extraño y fue al living del departamento para enterarse de que se trataba de un murciélago. "Fue una tragedia. En un momento logre como guardarlo, envolverlo, y no sé si voló pero fue horrible. No sé muy bien ni cómo fue", relató y así dio a entender que, una vez que lo atrapó, soltó al murciélago en su balcón, esperando que volara, pero éste habría caído al vacío.

El descargo de Tomás Dente sobre su hermano Fernando

"Yo con mi hermano no tengo vínculo y no lo quiero. Pero eso no significa que lo odie. Yo quiero a la gente que me suma y está en el día a día en mi vida. ¿Para qué les voy a mentir? El idilio déjenlo para sus vidas", comentó Tomás, sin tapujos, según citó el medio Ciudad Magazine. Y siguió: "Yo a mi hermano no lo odio, pero no lo quiero. ¿Cómo voy a odiar a una persona con la que hace 20 años no tengo ni un sí ni un no? Yo quiero al resto de mis hermanos. Por supuesto que le deseo lo mejor. En su momento me conectaba con la idea de amor, pero últimamente pude descubrir qué siento, y siento nada. Es un perfecto desconocido".

Fer Dente en América TV.

La palabra de Fernando Dente sobre el fin de su relación con Nicolás Di Pace

"El amor es un misterio, o al menos para mí. Se escribió toda la vida del amor, se han hecho películas, novelas, libros, pero cuando llegan estos momentos, que una relación se termina, como que uno trata de decir ‘bueno, es esto lo que pasó', y a veces no es así. En este caso no fue así", comenzó su descargo Dente en diálogo con Ángel de Brito y el equipo de LAM. Y sumó: "Fue una relación hermosa de casi tres años y medio, con una persona increíble como es Nico, una hermosa persona, no solo por fuera, que lo es muchísimo, sino el triple por dentro, construimos un montón de cosas, y a veces la vida, los crecimientos personales, las búsquedas, los encuentros, los desencuentros... no hay mucha explicación".

"Una separación es muy dolorosa, sobre todo cuando hay amor, que es una frase que se escucha mucho, pero creo que también habla de cómo estamos evolucionando con los vínculos. Uno no solamente se separa porque se muere el amor, a veces el amor se modifica, se transforma, la sarasa que le quieras poner, pero lo más lindo es poder mirar a los ojos al otro y decir ‘che, hasta acá fue espectacular, veremos qué dice la vida, pero no nos elegimos más como pareja", agregó el artista.