La Voz Argentina: un participante estuvo con La Sole "atrás de un escenario"

El participante apareció en cámara, habló y mandó al frente a La Sole. La Voz Argentina y Pablo, un cantante que logró ingresar al programa y que conoció a Soledad Pastorutti en el pasado.

La Voz Argentina continúa su curso y apareció un participante que aseguró haber estado con La Sole "atrás de un escenario". El hombre en cuestión se llama Pablo y fue elegido por el Team Montaner, pero antes de ello narró una anécdota que dejó sin palabras a todos.

Tras cantar Sobrio, de Maluma, y lograr captar la atención de Ricardo Montaner y Mau y Ricky, el más longevo de esa familia le pidió que cante otro tema para deleitarse con su voz. Eligió La Malagueña, sin antes decir: "Este tema se lo había cantado a La Sole, atrás de un escenario allá en Mendoza. Estoy muy feliz, soñé con esto muchas veces. Estoy muy feliz".

"Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear... Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decir... Mi niña hermosa", cantó Pablo, que con esta canción logró hacerle acordar a La Sole de su existencia.

Al oir al participante, Soledad Pastorutti hizo memoria y recordó que lo tuvo frente a frente en el pasado: "En un camarín, en una conferencia de prensa. Te pido disculpas". En ese momento, Montaner aprovechó para tirar un comentario irónico: "Qué verguenza, Sole". Como si fuese una premonición, Pablo terminó eligiendo el Team Montaner.

Ricardo Montaner se quebró con una participante de La Voz

Ricardo Montaner no pudo ocultar su emoción al aire de La Voz Argentina y terminó por quebrarse hasta las lágrimas. Luego de la presentación de una concursante, el intérprete argentino-venezolano no pudo contenerse y le dedicó unas emotivas palabras antes de largarse a llorar.

La situación sucedió durante la presentación de Lucía Gutiérrez Escribano, una joven de 27 años oriunda de Chubut. La joven interpretó su propia versión de la canción All I Want de Kodaline, pero hacia el final de la presentación no pudo contener su emoción por lo que había logrado y se largó a llorar. Esta actitud, que a muchos les podría haber jugado en contra, a la artista le sirvió para que las cuatro sillas se dieran vuelta y todos los coaches la invitaran a su equipo. Pero a Montaner la interpretación lo tocó muy de cerca.