La Tora expuso el asqueroso comportamiento de un compañero de Gran Hermano: "Olor a pata"

La participante de Gran Hermano expuso una costumbre de uno de sus compañeros que lo dejó mal parado. Lucila "La Tora" retó al joven delante de sus compañeros.

Lucila "La Tora" Villar de Gran Hermano retó a Nacho Castañares por un hábito poco higénico que tiene el participante dentro de la casa. El joven que obtuvo el 14% de los votos en la última eliminación le dio una justificación que la hizo enfurecer. La participante que reingresó a la casa de Telefe a través de un repechaje expuso a su pareja dentro del reality y sus compañeros la apoyaron.

La concursante del ciclo más visto de la TV evidenció su parecer ante el estado de las medias de Nacho y soltó: "No podés tener las medias así". Eso provocó que el participante se sincerara sobre la higiene de sus prendas y reveló que desde que entró al reality adoptó una práctica desagradable para sobrevivir a los actos de sus compañeros.

Nacho develó que no lava sus medias por un insólito motvo. "¡Sos un hijo de puta, boludo!", disparó Lucila al conocer la excusa. Alfa estaba presente en la conversación y enunció: "Yo no voy a poner a lavar eso con mis cosas".

"La primera semana lavé todas las medias y me las chorearon todas", se excusó el joven, ante la mirada atónita de "Alfa" y la concursante que confesó una adicción al sexo hace meses. "Por eso siempre dice Dani que tenés olor a pata", agregó la participante de 29 años. Nacho volvió a excusarse en esa situación y enunció: "La primera semana llegué y como un iluso metí todas las medias a lavar. A los tres días fui a buscar al lugar donde está la ropa limpia y me quedé sin nada. Tenía cuatro pares y fui rescatando las que reconocía más las que no había puesto a lavar. Recuperé un montón más las que se fueron quedando. En un momento dije ‘voy a poner a lavar unas camufladas que soy el único que las tiene’. ¿Qué pasó? Me las robaron. Me las robó Ariel".

La confesión de Coti de Gran Hermano en su Instagram

"Bueno primero quiero contarles que estoy un poquito baja de energía hoy, estoy muy cansada pero por suerte mañana me tomo le día libre. Si bien lo suelo hacer por Twitter, quiero agradecerles realmente a las personas que me bancan porque están en todas, en absolutamente todas", enunció la joven en diálogo con sus seguidores de redes. La correntina tiene un gran nivel de exposición desde que salió de Gran Hermano, por lo que recorre programas de televisión casi todos los días y trabaja en sus redes sociales con marcas que auspicia, por lo que ese día no soportó el cansancio y decidió sincerarse con sus fans. "Estoy un poquito enferma porque ayer me dormí con una camiseta que me da un frío terrible porque perdí una apuesta pero bueno ya se me va a pasar", sumó la joven que se cruzó con Nancy Pazos en A la Barbarossa.

Fuerte cruce entre "La Tora" y Camila en Gran Hermano

"Yo nunca en mi vida dije que ustedes me hacía bullying, ni lo voy a decir porque es mentira. Yo me llevo bien con las chicas, que no me lleve bien con vos es otra cosa. Para mí es meter cizaña", soltó Camila en diálogo con "La Tora" ante la mirada e las demás mujeres de la casa. Por su parte, la concursante que se emocionó cuando salió de la casa en la mitad de la competencia reaccionó y demostró su desagrado hacia su compañera.

Lucila: "Te lo estoy diciendo ahora igual".

Camila: "Pero me enteré y por eso te voté. Me he enterado que dijiste cosas".

Lucila: "Pero vos sos re copada. Cuando me votás querés que te chupe el culo, que esté todo bien, ¿pero vos estás loca?".

Camila: "¿Por qué no te puedo votar?".

Lucila: "Votame, pero no te me hagas la careta. Me decís: 'Cómo estás torita, buen día'".

Camila: "A todo el mundo le digo buen día".

Lucila: "Va muy bien la convivencia, pero no me interesa tener nada con vos porque no te creo nada. Andrea del Boca un poroto".

En ese momento, Lucila se retiró de la habitación de mujeres, donde habían tenido la discusión, de manera abrupta y Camila y las demás chicas se quedaron en silencio por unos segundos dado el nivel de tensión que había quedado en el ambiente.