La Tora de Gran Hermano dio detalles de su adicción al sexo y reveló cómo lo controla

La Tora de Gran Hermano pasó por PH: Podemos Hablar y brindó detalles tanto sobre su adicción al sexo como de cómo hacer para controlarlo y el abuso que sufrió cuando era chica. "Hoy en día soy distinta", aseguró Lucila Villar, una de las participantes más polémicas del reality de Telefe.

Una de las últimas eliminadas de Gran Hermano fue La Tora, que durante su paso por el certamen tuvo un perfil muy alto, protagonizando varias peleas subidas de tono, así como también diversas polémicas. Al igual que los demás exparticipantes, al salir de la casa más famosa del país, Lucila Villar visitó cuanto programa de televisión la invitara para hablar tanto de su experiencia en el reality de Telefe como de su vida.

Invitada por Andy Kusnetzoff a PH: Podemos Hablar, La Tora se sinceró nuevamente al reconocer que es adicta al sexo y cómo no sabe decir que no. "Me tocás y se pica", había asegurado en su presentación en GH. Respecto a qué hace para combatir su adicción explicó que se refugió en el gimnasio y "lo que sería la fe": "Dejé de salir a bailar, dejé un montón de cosas que fueron mi corralito para no mandármela".

"Mis domingos eran dominguicidios. Yo viernes, sábado, domingo estaba en una", agregó en su charla con Kusnetzoff. Entonces otro invitado del programa le preguntó a La Tora cómo había hecho para controlar su adicción durante su estadía en Gran Hermano y la exparticipante replicó que si bien no había tenido sexo, sí había "comido" bien.

"Por eso no estoy en pareja. Uno se siente sucio. Creo que a muchas chicas también les ha pasado porque yo he hablado con varias chicas que me dicen que estuvieron con alguien, se arrepintieron al día siguiente y se sintieron sucias", sumó La Tora, al tiempo que aseguró que no solo consumía alcohol, sino también otras drogas. Para cerrar, la ex Gran Hermano concluyó: "Ahora elijo con quien estar, con quien compartir, a quien conocer. Ya no es tanto de una noche, que no estaría mal, pero hoy en día soy distinta".

Lucila "La Tora" de Gran Hermano expuso el abuso sexual que sufrió

La periodista Nancy Pazos, invitada al ciclo PH: Podemos Hablar, le consultó a Lucila si había sufrido alguna situación del tipo acoso o abuso y ella respondió de manera afirmativa. "Acosada obviamente que fui, hasta el día de hoy lamentablemente sufrimos acoso mayormente las mujeres, aunque los hombres también lo deben sufrir", respondió.

"También fui abusada, lo conté después de mucho tiempo. Fue a los 9 años", agregó la ex concursante del reality show conducido por Santiago del Moro. Pazos le consultó quién había sido la persona que abusó de ella, pero "La Tora" prefirió no dar a conocer el nombre de la persona en cuestión. En tanto aseguró que ya tiene ese tema hablado y continúa tratándolo. Lucila contó que empezó a dialogar de lo ocurrido tiempo después de que la persona que abusó de ella había fallecido.

"Pero sí, fui abusada. Fue algo que también me empoderó, me hizo hablar, les hablé a muchas amigas mías. De diez amigas de repente cuatro nunca habían contado que habían sido abusadas y yo después de 15 años lo conté", continuó "La Tora". Y cerró: "Ahora estoy realmente tranquila, enfocada en lo que quiero y en lo que no quiero también. Contenta, siempre hablando".