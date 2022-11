Lucila La Tora se quebró tras su salida de Gran Hermano: "Es mi forma de defenderme"

La quinta eliminada del certamen brindó una entrevista en donde contó la verdad detrás de sus días en la casa.

Un día después de su salida de Gran Hermano, Lucila "La Tora" se presentó al debate del reality show y habló de su estrategia de juego, los motivos que la dejaron fuera de la casa y su enfrentamiento con varios de sus compañeros. Además, se quebró el vivo cuando mostraron las reacciones de sus amigos luego de los primeros minutos que ella abandonó la casa.

En primera instancia, "La Tora" habló de su paso por la casa y reflexionó sobre las actitudes que, a su parecer, la dejaron fuera de la casa. "Estoy tranquila, pero con ganas de revancha ya. Yo estoy acá por mi honestidad y por mis formas, que a veces choca", reveló. Sin embargo, luego aseguró: "Prefiero ser así que ser careta. Quizá defender algunas posturas muy firmes molestó”.

En las últimas semanas, Lucila protagonizó fuertes enfrentamientos con algunos compañeros como Walter "Alfa" o Juliana. Incluso, por muchas de las reacciones que tuvo con ellos fue tildada de "violenta". Fue en este marco que "La Tora" resaltó que prefirió quedarse con aquellos con los que "tenía afinidad" y que había muchos que "eran tibios".

"Yo soy muy impulsiva, es mi forma de defenderme. Obviamente no me agarré a las piñas porque jamás lo haría ni afuera", reflexionó Lucila sobre los motivos por los que sus compañeros la mandaron a placa. Sin embargo, pese a que la gran mayoría de sus compañeros la votó, hubo dos participantes muy afectados por su salida y "La Tora" no pudo evitar quebrarse cuando vio lo conmocionados que quedaron tras su salida.

Finalmente, Lucila se limitó a decir que "los quería mucho", pero luego se centró en su decepción, principalmente, por la actitud de Juliana, quien solía ser su amiga. "Pienso que el próximo domingo se va Juliana por el juego sucio. Yo a ella la consideraba de mi grupo y por más de un mes no hablé mal de ella. Y ella si me quería afuera", lanzó.

Alfa desenmascaró a Juliana en Gran Hermano: "Es igual de sorete que todas"

Walter "Alfa", de Gran Hermano (Telefe) fue letal al hablar sobre Juliana, una de las participantes más odiadas de la casa, y la acusó de ser "un sorete" igual que otras de sus compañeras de la casa.

Todo comenzó cuando Juliana cuestionó a Romina por haber dejado a sus hijos para entrar a la casa y la trató de mala madre. Más tarde, le pidió disculpas. Desde entonces, la exdiputada le hizo la cruz y Juliana se ganó la bronca de millones de televidentes e incluso de "Alfa", uno de los más cercanos a Romina.

Días después de esta situación, Juliana le pidió disculpas a Romina por haber juzgado su maternidad y le dijo: "Gracias a Dios ,me pude sacar una gran venda de los ojos. Te quiero pedir disculpas porque en su momento hablé mal de vos y estaba totalmente errada".

Sin embargo, "Alfa" se dio cuenta de que Juliana solamente se había disculpado por estrategia y le dijo a Romina: "¿Sabés por qué te pide perdón? Porque entregó el orto por otro lado y ahora como se da cuenta de que las otras dos (Lucila "La Tora" y "Cata") están jugando juntas. Está buscando a alguien que juegue con ella".

Y agregó: "Esta es igual de sorete que todas. Yo todavía estoy esperando que me venga a decir algo. Le voy a decir: '¿Por qué no hablás con el papá de Coti y le decís que me lleve preso?'. Pelotuda".