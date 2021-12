La Tigresa Acuña enfrentó a Germán Martitegui en MasterChef: "Está muy mal de tu parte"

"La Tigresa" Acuña enfrentó a Germán Martitegui durante su devolución en MasterChef Celebrity y se generó un tenso momento.

Marcela “La Tigresa” Acuña, participante de MasterChef Celebrity, tuvo un enfrentamiento con Germán Martitegui, uno de los miembros del jurado. Después de haber recibido su devolución, en la que él le hizo varias correcciones, ella defendió su trabajo explicándole que los errores que había cometido con su plato fueron por culpa de sus malas indicaciones.

Martitegui es conocido en MasterChef por su personaje del maestro más exigente y duro a la hora de enseñar y calificar. Es por esto que casi nadie se atreve a contradecirlo y, muy de vez en cuando, alguien como Acuña se planta en frente de él y defiende su preparación cuando tiene que hacerlo.

La tensión comenzó apenas “La Tigresa” le presentó su plato a Germán, diciéndole, desafiante: “Te va a gustar muchísimo, estoy segura. No me mires así porque te va a gustar”. “No me digas lo que me va a gustar o no, que cambio de opinión”, le contestó él. “Yo te lo digo, que vos no quieras es otra cosa. Yo te lo digo”, insistió ella.

Esta vez, los participantes tuvieron que preparar un pancho de tegui con kétchup y prickles. Cuando Martitegui probó la salsa, se dio cuenta de que la consistencia era mucho más líquida de lo que sería un kétchup normal. “Lo reconozco. No es kétchup. Debí dejar que se evapore más el líquido”, reconoció Acuña. “Igual me parece que yo en un momento te dije ‘ponele más agua’, ¿no?”, le preguntó el chef, haciéndose cargo de su mala indicación, y ella asintió.

Sin embargo, no la perdonó a la hora de darle la devolución. “La salchicha está bien de sabor. Le falta un poco de ahumado, me parece que lo tendrías que haber dejado un poco más”, observó, a lo que ella le contestó, tajante: “Hice tal cual como me dijiste vos. Vos me dijiste ‘ahora sacalo’. Vos estabas ahí”.

“Yo te dije ‘sacalo del fuego’, pero no te dije que lo destapes. O sea, vos lo sacás del fuego para que las astillas no se prendan fuego y explotemos todo, pero se sigue ahumando ahí adentro. Lo que corta el ahumado es cuando sacás el aluminio”, le explicó él. “Está muy mal de tu parte, igual, mandarme al frente así enfrente de mis colegas echándome la culpa de algo que no tengo”, agregó, visiblemente enojado.

“Lo que menos quiero es mandarte al frente, disculpame si te ofendí, pero yo hice lo que vos me dijiste. Y como vos sos el maestro, yo sigo tus instrucciones”, le respondió ella. “Okey. El kétchup está mal. Si los pepinos fueran en un frasco me gusta ese tamaño. Para acompañar esto particularmente me parece que tiene que ser un poco más delicado, más chiquito. No es un knockout”, cerró el chef, pero "La Tigresa" quiso tener la última palabra: “Es ganado por punto. Se puede ganar por punto también, Germán, eh”.

