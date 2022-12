La tierna historia de amor entre El Dibu Martínez y su esposa, Mandinha: "El más lindo del mundo"

La esposa del arquero de la Selección Nacional emocionó al revelar cómo se conocieron y confesó que él "es muy romántico".

En las vísperas del partido de Argentina contra Croacia en la semifinal del Mundial Qatar 2022, Amanda "Mandinha" Martínez, la esposa de Emiliano "El Dibu" Martínez, contó cómo nació su historia de amor con el arquero de la Selección. Pese a que públicamente él se muestra extrovertido, la diseñadora oriunda de Londres, aseguró que al inicio de la relación, el futbolista era "muy tímido" y que eso "la hizo pensar otra cosa de él".

En una reciente entrevista que brindó con Jésica Cirio para el ciclo Mujeres de la Selección, el cual se emite los domingos por Telefe, Mandinha confesó que el inicio de su relación con Martínez fue bastante accidentado, ya que ella pensó que él era "muy agrandado". "Mis padres tenían un restaurante en Londres, que era conocido por los jugadores del Arsenal y él empezó a venir cuando tenía 17 años", empezó por confesar la esposa del portero.

En este marco, confesó cómo fueron sus primeros acercamientos a Emiliano: "En esa época, yo estaba en la universidad y tenía que volver a trabajar, a ayudar a mis padres. Entonces, el fin de semana lo veía a Emi". Y aunque si bien ella sentía cierta tensión, no notaba ninguna intención amorosa por parte de Martínez. "La verdad es que Emi era muy tímido y yo también soy un poco tímida", explicó la diseñadora de interiores.

Posteriormente, reveló cómo empezó a gestarse el amor que perdura hasta el día de hoy. "Yo tenía un departamento que quedaba al lado de Emi. Entonces, yo caminaba para trabajar en el restaurante. Yo pasaba por ahí y cada vez que yo pasaba, él bajaba la cabeza. Yo pensaba que lo hacía de agrandado", confesó. Luego añadió: "Yo hablé con su amigo. Y al final, Emi me mandó un mensaje que decía: 'Quería decirte que no soy agrandado, tengo vergüenza. Pero, si querés, podemos tomar un café'".

Afortunadamente, la historia tuvo final feliz y se coronó con dos hijos y el casamiento en el 2018. "Ese día yo le dije que viniera a tomar un café a mi departamento. Tomamos el café, después salimos a cenar varias veces. Cuando él entro era tan alto y yo pensaba: 'No puedo estar con él'. Yo soy chiquitita y, cuando él entró, me quedé como: 'Qué grande que es'", confesó Mandinha.

Por último, la esposa de Emiliano "El Dibu" reveló que, más allá de la imagen que muestra públicamente, el arquero mantiene el romanticismo hasta el día de hoy. "Él siempre fue muy dulce y para mí siempre fue el más lindo del mundo. Me escribía cartas, flores. Siempre me trató así. No es de comprar cosas caras", sentenció.

Cómo presenció "El Dibu" el nacimiento de su segunda hija

Acerca de la sacrificada carrera de Martínez hasta llegar a lo más alto, "Mandinha" rememoró que su marido, con quien se casaron el 22 de mayo de 2017 en Londres, "estuvo diez años esperando en el Arsenal, también era el desarraigo de no estar con su familia, de estar en el país en el que no hablaba en su idioma". Incluso, admitió que sufrió mucho en plena pandemia antes del nacimiento de Ava en julio de 2021, su segunda hija luego de Santiago (4): "El embarazo lo pasé sola, estaba triste y no se lo decía porque justo estaba la Copa América (2021, en Brasil). La tuve en un hospital público, se le paró el corazón al bebé, tuve que esperar... Fue un año muy difícil para mí, me sentí un poco como presa cuando tuve a mi hija. Un poco le mentía a él, le decía que no lo necesitaba".

Sin embargo, también aseguró que "él se ponía nervioso, hizo todo para poder estar" y profundizó: "Me decía que iba a estar, y yo le decía que quería saber la verdad para poder preparar mi cabeza. En el hospital me dejaron usar el FaceTime y sentí que él estaba ahí conmigo". En ese sentido amplió: "Siempre me apoyó en mi trabajo, en todo eso, pero obviamente tengo que parar de hacer lo mío para ayudar a él. Ahora es su tiempo, voy a siempre apoyarlo, a la vez puedo ser diseñadora de interiores".