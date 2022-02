La terrible confesión de una exMasterChef Celebrity: "No estaba bien"

Una exparticipante de MasterChef Celebrity reconoció que tuvo problemas en el certamen y que por ese motivo se terminó yendo, pese a ser una de las candidatas.

Una exparticipante de MasterChef Celebrity pasó por Cortá por Lozano y dejó bien en claro en qué falló en la velada que decretó su eliminación del popular certamen gastronómico del canal de las pelotitas. "No estaba bien", reconoció la actriz en su descargo por quedarse afuera de MasterChef. Cabe destacar que también era vista como una de las candidatas a ganar el exitoso reality de cocina, pero debió despedirse bastante temprano.

A diferencia de las ediciones anteriores que tuvieron contagios más esporádicos, la presente temporada de MasterChef Celebrity sufrió muchas bajas por coronavirus. Para cuidar a los participantes, jurados y trabajadores del programa, los concursantes que se contagiaban dejaban las grabaciones por unos días y eran reemplazados por otros famosos. Más allá de que pueden seguir en MasterChef al recuperarse, los contagiados pierden el ritmo de la competencia, algo fundamental para este tipo de certámenes.

"Soy una actriz que cocina, no soy cocinera", comenzó asegurando una de las últimas eliminadas de MasterChef Celebrity en diálogo con Cortá por Lozano. En ese sentido, la exparticipante reconoció que estaba sorprendida por lo que había avanzado en la competencia. Sobre los motivos por los que quedó eliminada, la actriz se sinceró: "Sí creo que me falló un poquito la salud en la última instancia".

"No estaba bien ese día, no me sentía bien", contó la exparticipante sobre uno de los últimos episodios en los que participó del certamen. Es que la actriz se enteró más tarde ese mismo día de grabación que tenía coronavirus, lo que la hizo alejarse de MasterChef hasta la gala de eliminación. Si bien era una de las favoritas para llevarse el gran premio, Luisa Albinoni recién pudo volver en la jornada que decretaría el final de su participación, cuando sufrió demasiado para preparar un ceviche, lo que la convirtió en la undécima eliminada del certamen.

Claudia Villafañe visitó MasterChef y reconoció que quiso ir a buscar a Juariu

La primera campeona de MasterChef Celebrity pasó por el certamen y sorprendió con una revelación sobre una de las participantes. "Sé quién es, pero no la conocía personalmente”, dijo Claudia al ver a Juariu y después de que Damián Betular le preguntara quién era su favorito de la presente edición. "La conozco porque… viste su trabajo, ¿no? Muchas veces la quería buscar para…”, agregó, haciendo un gesto de dar una paliza. "Yo no sé de qué habla", respondió Juariu, con una risa nerviosa, a lo que Betular le advirtió que ya se iba a enterar qué fue lo que estuvo haciendo.

"¡Nada! Yo no hago nada, soy más buena", expresó la influencer. En el siguiente clip, se la vio hablando a la cámara y explicando: “Yo no stalkeé a Gianinna y a Dalma. A Gianinna sí, porque tuvo una relación con Daniel Osvaldo y bueno, salió en las redes y puse en mi Instagram que estaban teniendo un ‘algo’, no sé qué. Y bueno, no les ha gustado mucho a Daniel Osvaldo y a Gianinna y me han bloqueado”.