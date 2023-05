La tajante decision de Wanda Nara con Mauro Icardi tras su cruce con Moria Casán

La conductora de TV sorprendió con un contundente gesto en relación a su esposo. Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan una nueva crisis.

Wanda Nara sorprendió en las redes sociales con una fuerte decisión en relación a Mauro Icardi. Juariu, la periodista especializada en redes sociales, señaló una interacción que la botinera tuvo con el padre de sus hijas tras la pelea con Moria Casán.

Qué hizo Wanda Nara tras el escándalo de Moria e Icardi

Wanda Nara decidió dejar de seguir a Icardi en Instagram. Juariu fue quien informó acerca de esta noticia, por lo que la pareja atraviesa una nueva crisis que da que hablar en la farándula argentina.

Cómo se originó la pelea entre Moria Casán y Mauro Icardi

"Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que tuitea y lo poco que he visto, es picante", comenzó su descargo Moria Casán en diálogo con LAM, sobre Mauro Icardi. Y cerró: "Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias".

A pesar de las buenas intenciones de Casán en su descargo, Icardi no las tomó de la mejor manera y se pronunció en una historia de Instagram al respecto: "Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que una diva de nuestro país, lo agradezco. También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir empachándome durante muchos años de mi vida".

"Te mando un beso y sinceramente con el nombre que tenés no hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos de noticias", cerró el futbolista, de manera picante.

Dichas declaraciones le significaron una fuerte respuesta a Icardi por parte de "La One", quien tuiteó: "Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor. Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor".

"Así que paso a decirte que sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista y me estoy enterando, porque me llaman periodistas para decirme que fuiste convocado tres veces por la Selección Argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento", siguió la diva.