La sorpresiva revelación de Coki Ramírez tras su paso por ShowMatch: "Había una calentura tremenda"

Coki Ramírez dio detalles sobre aquellos coqueteos al aire con Marcelo Tinelli en ShowMatch y causó asombro en su visita a PH Podemos Hablar.

PH Podemos Hablar (Telefe) contó esta vez con la presencia de "Coki" Ramírez en el estudio, donde se animó a repasar delante de Andy Kusnetzoff y del resto de los invitados aquellos encuentros calientes con Marcelo Tinelli en ShowMatch (El Trece). Entre otras asuntos que abordó, reconoció que "había una calentura tremenda" entre ella y el conductor del programa que lideró el rating de la televisión abierta en la Argentina durante más de una década.

Para comenzar con esa historia desde el principio, la cordobesa de 41 años admitió que fue el famoso boxeador al que conocía de su provincia natal quien le facilitó el camino para llegar a ser una de las figuras del Bailando por un Sueño en 2011, cuando tenía 31 años de edad: “´La Mole´ (Fabio) Moli me llevó a lo de Tinelli. El universo quería que yo fuera esa noche. Fui con una valijita de mano y nunca más pude volver”.

Allí, "Coki" Ramírez detalló cómo fue el primer encuentro con el conductor de ShowMatch: “Me senté en la banqueta y ´La Mole´ le dijo 'te traje a la chica, ahí está'. Se me vino al humo y me dio un beso. Le dije que no, que esperara. Muy caballero, me llevó al medio de la pista, me sacó el abrigo y le dije algo al oído que es irreproducible... Él estaba soltero y al aire había mucha conexión, mucha piel. Era real. No digo que era amor porque no lo conozco, pero había una calentura tremenda”.

Acerca de su participación en el ciclo de "El Cabezón", la cantante, actriz y modelo admitió: “ShowMatch fue una explosión para mí, fue el puntapié para un montón de cosas que sucedieron y que van a suceder. Todavía, después de once años, me preguntan qué le dije a Marcelo al oído. No se imaginan las cosas que le decía, barbaridades... Usaba el humor cordobés para hacerlo reír”.

Marcelo Tinelli y Coki Ramírez, en pleno histeriqueo en ShowMatch.

La relación entre Marcelo Tinelli y Coki Ramírez

Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó a la cordobesa si salió o no con el empresario y si fueron novios en la vida real, ella contestó para cerrar uno de los temas más picantes de la noche del sábado 18 de septiembre de 2021 por Telefe: “Siento mucho respeto por la intimidad de los demás y no soy de contar esas cosas. Él estaba soltero, yo también, y al aire había un chamuyo con acción".