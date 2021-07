Coki Ramírez, de trabajar con Tinelli al olvido mediático: "Me dieron la espalda"

Una de las grandes figuras de ShowMatch lanzó una grave denuncia que la obligó a cambiar su destino laboral. Coki Ramírez, sin filtros en Radio Mitre.

Fue una de las grandes figuras que tuvo ShowMatch en los últimos años, y hasta incluso se la vinculó sentimentalmente con el propio Marcelo Tinelli. Sin embargo, hoy en día su vida es totalmente diferente: alejada de los medios, "Coki" Ramírez aseguró que se irá del país para probar suerte en Estados Unidos. "La industria musical en la Argentina siempre me dio la espalda, todo lo hicimos a pulmón, llamando con mi hermana", manifestó la cordobesa.

"A mi me gusta cantar para que la gente me escuche y me falta eso, si Dios quiere lo voy a lograr con este viaje, estoy esperando esa bendita visa de trabajo en Estados Unidos y ya tengo contrato firmado en Miami, la idea es generar discos", agregó "Coki" Ramírez, quien llegó a ShowMatch de la mano de Fabio "La Mole" Moli y luego se fue generando su espacio hasta ser protagonista esencial de los envíos conducidos por Marcelo Tinelli.

Lamentando su partida de Argentina, Ramírez agregó: "Allá hay mucho escenario, generar lo que se dé y dedicarme a full a la música, no descarto una vez allá hacer conducciones, programas u otras cosas. No me quiero sentir desperdiciada, quiero hacer todo. Mi lugar en el mundo es Córdoba, amo al país, te digo que me cuesta incluso en la idea de irme aunque sea Miami con sus playas y palmeras. Es ir a ver con que me voy a encontrar. Esta oportunidad de que me reciban y contengan. Son tantas las cosas que pueden suceder y vemos, acá está todo muy complicado".

"La industria musical en la Argentina siempre me dieron la espalda, todo lo hicimos a pulmón, llamando con mi hermana. Es triste pero no significa no ser profeta en mi tierra porque si siento que lo soy. Para generar algo, uno se va a estas grandes usinas, Miami o México. Que un productor haya puesto su ojo en mí, significa con eso", sentenció Coki Ramírez.

Coki Ramírez lamenta que ningún productor "se haya fijado" en su potencial artístico

En diálogo con Radio Mitre, la protagonista analizó: "Siempre me resultó raro, hablando con Alberto Plaza y hasta creo que con Montaner lo hablé. Es muy raro que con tu talento y el cariño de la gente, no haya productores que se fijen en vos, me decían. No sé que rol juegan las discográficas en la carrera de los artistas. O ningún premio. Fue raro todo. Tal vez, para ser parte, hay que estar presionando y estar ahí, no tengo idea".

"Es agotador lucharla en la Argentina. Es todo el tiempo vivir de ese sueño y hay días que bajas los brazos. Hasta siento que esta puerta que se me está abriendo es por toda la preparación que tuve. Me siento un toro a punto de salir. En Estados Unidos, te tenés que subir al escenario y cantar", cerró "Coki" Ramírez.