Día del chipá: los mejores lugares para comer esta preparación ancestral en Buenos Aires

Cada 9 de agosto se celebra el Día del Chipá, una fecha dedicada a homenajear a esta preparación ancestral de origen guaraní que conquistó los paladares argentinos. Elaborado a base de almidón de mandioca, queso y manteca, el chipá es mucho más que un simple pancito: es un símbolo de tradición y sabor que se disfruta tanto en desayunos y meriendas como en reuniones familiares o con amigos.

Para festejarlo como corresponde, en Buenos Aires existen numerosas panaderías, cafeterías y locales especializados que ofrecen versiones clásicas y también innovadoras de este manjar. Desde recetas tradicionales hasta reinterpretaciones gourmet, te compartimos la lista de los mejores lugares para comer chipá y rendirle honor en su día.

Mejores lugares para comer chipá en Buenos Aires

SIFÓN

Sifón se presenta como un espacio gastronómico distintivo que honra la soda, un elemento central de las mesas argentinas. La propuesta ofrece una carta de vermuts y cócteles donde esta bebida es la estrella, todo en un ambiente que rememora la calidez de los hogares de antaño. Su selección de platitos y tapas se destaca por creaciones como el chipá relleno de queso y espinaca, cuya masa se prepara artesanalmente con fécula de mandioca, manteca, huevos, jugo de naranja y una cuidada mezcla de quesos, entre ellos el sbrinz, que le confiere un sabor inconfundible.

Sifón no podía faltar en los festejos del Día del chipá.

El relleno incluye espinaca, queso sardo, nuez moscada, sal y pimienta. Se sirve sobre una base de chilike, una salsa agridulce y picante con kétchup y sriracha, coronado con perejil o cilantro fresco. Una reinterpretación única que celebra la tradición del Litoral. Puede disfrutarse con alguno de sus bebidas más emblemáticas, como el Vermucito, que incluye vermú rojo, rodaja de naranja, tintura de chai, hielo y soda.

Direcciones: Jorge Newbery 3881, Chacarita; Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza.

Instagram: @sifon.soderia

LA VICENTE LÓPEZ

La Vicente López, el clásico de la zona norte, cuenta con una tradición panadera que se remonta a 1905. En su carta, el chipá dice presente como uno de los productos que se distingue por su versatilidad. Cada pieza se elabora de manera artesanal en la cocina del restaurante. La preparación incluye harina de mandioca, huevos y una mezcla de quesos port salut y parmesano. El amasado es manual y horneado por tandas, garantizando una textura crujiente por fuera y suave por dentro. También puede pedirse en formato relleno de jamón crudo y queso brie. Ideal para acompañar una merienda con café o té en este espacio que invita al encuentro, con sabores bien auténticos.

El chipá es una de las preparaciones más populares en las mesas argentinas.

Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.

Instagram: @lavicentelopezrestaurant

BRICKELL CAFÉ

Brickell Café, ubicado en Palermo Hollywood, es un refugio urbano donde la cocina saludable se combina con el placer de comer en un entorno luminoso y relajado. En su carta también hay lugar para clásicos como el chipá, un bocado horneado de masa suave a base de fécula de mandioca, queso Emmental y queso Holanda, con una textura dorada por fuera y suave por dentro. Una opción perfecta para acompañar con café de especialidad —hecho con granos de Puerto Blest—, ya sea un espresso intenso, un flat white cremoso, su original Flat Brickell o una infusión de su selección de tés. Rodeado de plantas naturales, muebles de madera clara y grandes ventanales que inundan el espacio de luz, Brickell Café presenta una experiencia cálida y sabrosa que se disfruta en cualquier momento del día.

Brickell Café se suma a los festejos del Día del chipá.

Dirección: Soler 6048, Palermo Hollywood.

Instagram: @brickellcafe

SOLE DI PARMA

En una antigua casa familiar de Tigre funciona Sole di Parma, una focaccería que rinde homenaje a la tradición italiana con un sello propio. Entre sus preparaciones destacan los chipás, elaborados a diario en su cocina a la vista. Esta receta original combina quesos como reggianito, gruyere y mozzarella, lo que da como resultado una textura suave y elástica. El toque de pimienta negra y una nota cítrica de naranja aportan carácter y frescura al sabor.

Sole di Parma rinde homenaje al chipá con su sello propio.

Disponibles hasta agotar stock, estos bocados se han ganado un lugar en la mesa local, ideales tanto para un brunch al aire libre como para acompañar un vermut artesanal. La propuesta de Sole di Parma se completa con una variedad de focaccias al corte hechas con masa madre, respetando los tiempos de fermentación habituales, junto con antipastos, dulces caseros y platos que celebran la fusión entre lo ítalo y lo argentino.

Dirección: Madero 537, Tigre.

Instagram: @solediparma

MERIENDA

En una tranquila esquina de Palermo, frente a la plazoleta William Morris, Merienda ofrece una carta centrada en platos caseros con impronta argentina, para disfrutar a lo largo del día. Entre sus opciones, el chipa aparece en dos versiones que combinan lo tradicional con una vuelta original. El primero es el chipá clásico, elaborado con almidón de mandioca, harina de maíz, leche, aceite, huevos, azúcar y una mezcla de quesos que le da textura y sabor. El segundo es en formato sándwich: pan de chipá casero relleno con lomito en láminas, queso fundido y pesto de albahaca hecho en casa. Ambas alternativas se pueden pedir con café de especialidad, limonadas o tés en hebras.

Merienda ofrece dos versiones de chipá.