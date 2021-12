La repudiable decisión de Fabián Gianola tras las denuncias de abuso y violación

Los abogados del actor tienen pensada una estrategia ante la citación que su cliente recibió en la Justicia.

Fabián Gianola habría tomado una decisión en medio del conflicto judicial por su causa de abuso sexual y violación. Según informaron periodistas de espectáculos, el actor no declarará el viernes 17 de diciembre, fecha en la que está citado por la Justicia para escuchar su versión de los hechos.

"Mañana él tendría que declarar, a través de Zoom, pero adelanto que la estrategia que es muy probable que lleven adelante los abogados y el propio Gianola y es negarse a declarar", expresó Cora de Barbieri en A la Tarde, sobre la decisión del denunciado en medio de su posible detención. "No va a declarar. No lo esperen, porque no va a declarar", sumó uno de los panelistas del ciclo conducido por Karina Mazzocco.

El periodista continuó en alusión a los motivos por los que Gianola no se presentaría a declarar: "Él considera que no hay elementos suficientes para salir a responder. Tienen que sumar testimonios, sumar pruebas". "Habría que ver si parte de la estrategia también sería dilatar el proceso judicial, con pedidos de pericias psicológicas o demás, como en el caso de Darthés. Se van pidiendo pericias y se atrasan las causas", agregó Diana Deglauy, sobre una hipótesis acerca de la decisión de Gianola.

La reacción de Viviana Aguirre ante esta noticia

Viviana Aguirre, una de las denunciantes de Fabián Gianola, estaba presente en el ciclo de Mazzocco cuando se ofreció esa información y enunció: "Era obvio que no iba a declarar, porque una persona que es culpable tiene que tener una estrategia. No va a ir a sentarse a decir cualquier cosa. Me gustaría que esté preso. Él está en los medios de comunicación, con tantas chicas a su alrededor. ¿Qué siguen esperando? ¿Que siga pasando?".

"Era muy cariñoso de entrada, pero nunca pensé que iba a llegar a mayores. Tiene doble personalidad. Me acuerdo que siempre yo tenía que poner las manos en su cuerpo para que no se acercara, como para alejarlo. Siempre quería el contacto físico. Siempre del toqueteo, las piernas, los brazos", lanzó Aguirre y cerró: "Estábamos haciendo el programa de radio y vamos a una tanda publicitaria. Ahí en general nos levantamos, vamos a tomar agua o a estirar las piernas, pero él se dio vuelta y como yo estaba a su lado giró la cabeza y me dio un beso en la boca. Yo me quedé en shock".