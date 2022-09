La reacción de Morena Beltrán luego de que Tomás Mantía confirmara su noviazgo

Tomás Mantía confirmó su noviazgo con Morena Beltrán: la reacción de la periodista y el estallido de memes en las redes sociales.

Morena Beltrán reaccionó de una particular manera tras la confirmación de su noviazgo con Tomás Mantía. Apenas salió a la luz la noticia, sus nombres se convirtieron en tendencia en las redes sociales y generaron una enorme cantidad de reacciones y memes entre los usuarios de las plataformas.

Todo comenzó cuando Tomás publicó su primera foto junto a la periodista de ESPN, anunciando su noviazgo pero sin decir ni una sola palabra. En la imagen, se puede ver a los dos juntos en una playa disfrutando del sol. El posteo se llenó de likes y comentarios por parte de sus seguidores, quienes se tomaron la noticia con mucha emoción.

Cientos de usuarios le escribieron a Morena a través de Twitter felicitándola por el comienzo de su nueva relación. La periodista le dio like a varios de ellos, confirmando por fin su romance. "Tomi Mantía es argentino. Yo te aplaudo de pie...", le escribió un usuario. Un like de Beltrán en particular en un tweet lo terminó por confirmar: "Tomás Mantia, que es tendencia por ser el 6 de Flandria, que está de novio con una conocida periodista, hizo inferiores en Rosario Central donde llegó hasta reserva y no tuvo las chances de mostrarse en primera. Para mi lo merecía".

A los pocos días, el futbolista dio una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live y confirmó su relación. "Tomás me iba a dar una nota, pero al final se arrepintió y yo pensé que se arrepentía por el tema de Morena, pero me dijo que no y ahí empezó a brindarme los detalles del romance”, adelantó el conductor del ciclo radial.

"No es que no quiera dar la nota por Morena, no lo hago por ella, es verdad que estamos de novios. Nos conocimos en Mar del Plata en el 2019, yo jugaba en Alvarado y fue por un amigo en común que tenemos", explicó Mantía. Además, detalló que están saliendo hace más de un año y medio y que lo que lo unió con Morena fue "la pasión por el fútbol".

