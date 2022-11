La reacción de Mora al enterarse que Coti le hizo la espontánea en Gran Hermano: "Me siento una boluda"

La tercera participante eliminada brindó una entrevista en el debate de Gran Hermano y reaccionó ante la votación que la dejó fuera de la casa.

Luego de su salida de Gran Hermano en la tercera gala de eliminación, Mora volvió a la pantalla chica para brindar una entrevista exclusiva con Santiago del Moro y el panel de debate del reality show. Allí, la exparticipante se enteró quiénes habían sido los compañeros que la mandaron a placa y, más importante, quién hizo la nominación espontánea en su contra.

En la jornada del domingo 6 de noviembre, Mora se convirtió en la tercera eliminada del certamen con el 60,07% de los votos en contra. Sin dudas, esta determinación descolocó a la participante, quien se despidió entre lágrimas y abrazando a sus amigas, "La Tora" y María Laura. Pero este lunes 7, Mora asistió al debate de Gran Hermano y se enteró que fue Coti quien le hizo la nominación espontánea que la dejó fuera de la casa.

La semana pasada, Coti hizo la nominación espontánea hacia "La Tora" y Mora porque "le constaba que tuvieron actitudes malas hacia ella". Sin embargo, cuando fue consultada por sus compañeras, la correntina se largó a llorar y les negó en la cara que ella era la responsable. En este marco, Mora habló luego de ver los clips que pasó la producción y en donde se enteró la verdad: "Me siento una boluda".

“Es lo que sabíamos de adentro después de que nos gritaran, pero no pensábamos que era una ficha tan importante como con otros participantes”, empezó por decir Mora sobre la decisión de Coti de enviarla a placa con dos votos. "Con ‘La Tora’ sabíamos que había una posibilidad que fuera ella", enfatizó.

Sin embargo, la estudiante de ingeniería civil no pudo ocultar su sorpresa, ya que tenía esperanza de que fuera mentira. "Me siento una boluda. Realmente cuando escuchamos ese grito algo de mí dijo ‘es ella’. Pero no sabía que era tan actriz, toda esa actuación que hizo", confesó. Luego reveló: "La verdad que estoy decepcionada".

Lucila "La Tora" rompió una regla fundamental de Gran Hermano: la sanción que podría recibir

Luego de la eliminación de Mora, la casa de Gran Hermano quedó aún más dividida que antes. Las estrategias de juego en los diversos grupos empieza a ponerse en acción y muchos participantes se enfrentan entre ellos por sus diferentes formas de pensar. Sin embargo, aunque dentro de la casa están permitidas muchas cosas hay ciertas reglas estrictas a cumplir. Precisamente, Lucila "La Tora" rompió una de ellas y podría recibir una fuerte sanción.

En los últimos días, Lucila fue una de las competidoras que protagonizó más polémica dentro de la casa, ya que empezó a relacionarse con el ex grupo de Los Monitos y tuvo varios enfrentamientos con algunos compañeros como Agustín o Walter "Alfa". Sin embargo, en la jornada del lunes, las cámaras emitidas por Pluto TV captaron una terrible infracción por parte de "La Tora": se quitó el micrófono para hablarle a Juan.

Una de las principales reglas de Gran Hermano es que los participantes sean vigilados las 24 horas del día, tanto por cámaras como por audio. Por este motivo, todo lo que hablen tiene que ser oído a través de los micrófonos que tienen puestos y está prohibido que hablen algo sin que se escuche. Pero esta vez, parece que "La Tora" pensó que no iba a ser descubierta.

Rápidamente, el clip se viralizó en redes sociales, incluso muchos pidieron por la sanción de la participante. De ser una situación muy extrema, la producción podría incluso echarla del reality por incumplimiento de las reglas.