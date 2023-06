La razón por la que Nicole Neumann pospondría su boda: "De baja"

Nicole Neumann sufrió un contratiempo que puso a su boda con José Manuel Urcera en la cuerda floja.

Nicole Neumann enfrentó un inesperado percance con José Manuel Urcera, a tan solo meses de su casamiento. La modelo parecía muy ilusionada por llevar a cabo la celebración, pero un reciente inconveniente puso en juego sus planes. Por esta razón, se dice que la pareja tendría que tomar una drástica medida, o bien, posponer la ceremonia.

Neumann confirmó su relación con el piloto automovilístico en marzo de 2021. Desde entonces, conviven juntos y parecerían estar muy unidos y felices. A comienzos de 2023, la modelo anunció que iban a casarse a fines del mismo año. Cabe destacar que este sería el tercer casamiento de Nicole: en 2005 se casó con Nacho Herrero y en 2008 con Fabián Cubero, con quien tuvo a sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna. Ahora que se está por casar con Urcera, su casamiento podría posponerse.

Según explicó Maite Peñoñori en Intrusos (América TV), en un principio, Nicole quería casarse el 8 de noviembre, Día de la Virgen. Sin embargo, luego decidieron pasarlo para el 8 de diciembre, ya que ese mismo día se iba a casar un amigo de Urcera. Ahora, Paula Varela contó en Socios del Espectáculo (El Trece) que tendrán que cambiar la locación de su casamiento.

"Dieron de baja el campo donde se iban a casar Nicole y Urcera. Es cerca de San Martín de Los Andes, donde estaba todo listo para comenzar a armar la boda del 8 de diciembre", aseguró la conductora. Nancy Duré sumó que "en las invitaciones no figuraba la locación, que se iba a mandar a último momento para que no trascendiera a la prensa y que no pudieran llegar", pero dado este inconveniente, deberán buscar otro lugar. "Pueden hacerlo en capital, o trasladarlo a otra localidad de la Cordillera seguro, porque los Urcera tienen familia en Neuquén y en Río Negro", cerró Virginia Gallardo.

Filtran cuánto dinero habrían gastado Nicole Neumann y Manuel Urcera en su casamiento

De acuerdo con Laura Ubfal, Nicole y Urcera habrían gastado una gran cantidad de dinero en el catering de su casamiento. "Según me informaron, serían 150 dólares por cubierto, lo cual me parecía la cantidad mínima", detalló. Según los cálculos de Guido Záffora, el servicio de catering les habría costado 60.000 dólares. Por otro lado, "Pampito" destacó que, como Nicole es vegana, probablemente gastarán más dinero. "Hay un montón de platos gourmet que son veganos o vegetarianos y te hacen una combinación de sabores que parece que estás comiendo carne y no es carne", cerró.