La pregunta de Brancatelli que incomodó a Roberto García Moritán en PH

El periodista y el legislador tuvieron un fuerte cruce en pleno vivo televisivo. Diego Brancatelli cuestionó drásticamente al marido de Pampita sobre su carrera política.

Diego Brancatelli le hizo una incómoda pregunta al marido de Pampita en PH, Podemos Hablar, en relación a la resonancia mediática que el empresario obtuvo tras su casamiento con la modelo. El periodista aprovechó una de las secciones del ciclo de Andy Kusnetzoff para arrinconar al legislador porteño de Juntos por el Cambio.

"No dudo de tu amor por Carolina, creo que es genuino, pero quiero preguntarte si has aprovechado ser el marido de Pampita por algún tipo de uso. ¿Creés que hoy serías legislador porteño si no fueses el marido de Pampita?”, enunció el panelista de Intratables ante el rostro perplejo de Roberto García Moritán.

El marido de Pampita respondió que le parecía una pregunta justa la de Brancatelli y sumó: "Vengo trabajando hace muchos años. Desde el año 2017 trabajo en los barrios, tengo mucho compromiso y dedicación". Acto seguido, García Moritán aclaró que su casamiento con Carolina Ardohain lo hizo conocido a un nivel mucho mayor del que tenía antes de ponerse en pareja con la conductora de televisión. "Lo que sí prometo hacer es administrarlo con mucha responsabilidad", concluyó.

Fuerte cruce de Diego Brancatelli y Yanina Latorre en LAM

Diego Brancatelli estuvo como invitado en LAM y discutió en vivo con la panelista Yanina Latorre, a quien le costó entender una situación relatada por el periodista. "Antes de Mauricio estaba Cristina. Hablemos del ahora porque ustedes querían salvar el mundo con Alberto, Máximo y Cristina ¿Qué pasó?", cuestionó Yanina a Brancatelli en relación a la crisis del país. "Es una sumatoria que da cuatro años de macrismo, dos años de pandemia... No es fácil", respondió el periodista.

"Antes de Macri ¿qué pasaba? ¿Macri agarró un gobierno espectacular, allá arriba o agarró una bosta de Cristina?", lanzó la esposa de Diego Latorre y el periodista sostuvo que el de Cristina era un muy buen país, aunque quizá para los que más tenían no. "A mí no me jodas con los ricos porque yo no la paso mal, lo decís como subestimando, yo no la paso mal. Hablo por los demás porque yo gracias a Dios como todos los días, pero igual me jode porque me gustaría que no haya un dólar paralelo, no estemos como estemos... No me digas que solo es Macri; Cristina le entregó una bosta”, agregó Latorre sacada, con necedad ante la explicación que Brancatelli le dio tras su cuestionamiento.