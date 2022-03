La panelista que se fue de LAM y dejó a Ángel De Brito: "Hay que salir de ahí"

Una de las históricas panelistas de LAM abandonó a Ángel de Brito tras el pase de El Trece a América TV. "Hay que salir de ahí", se sinceró.

El pase de LAM de El Trece hacia América TV implicó más modificaciones, entre ellas en el panel, a pesar de que el conductor sigue siendo Ángel de Brito. El líder del programa matutino especializado en la farándula argentina ahora cuenta con una participación periodística renovada en vivo en el estudio del canal.

Una de las históricas compañeras del presentador de 45 años pegó el portazo, se marchó y se refirió a ello en una entrevista reciente. Se trata nada menos que de Mariana Brey, que ahora forma parte del nuevo Socios del espectáculo (El Trece), que justamente compite con LAM de lunes a viernes de 11 a 13.

Ellla se fue al igual que Cinthia Fernández y Maite Peñoñori, mientras que las continúan son Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw. Y en la actualidad integra el envío de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Mariana Brey se fue de LAM y abandonó a Ángel de Brito: "Hay que salir de ahí"

Durante el debut del ciclo en América TV, Pía le preguntó a "Angelito" acerca de los motivos por los que se fueron Brey y Cinthia, aunque él se hizo el distraído y contestó que "deben ser ellas mismas las que digan públicamente por qué" se alejaron.

La panelista dialogó con Juan Etchegoyen en Radio Mitre y fue contundente con respecto a las razones por las que se marchó de un envío que tantos resultados le dio en el plano laboral: "Vi el estreno de LAM y soy fan ahora desde el sillón. Qué se yo, lo vi y me puse en un lugar de espectadora desde el momento en el que tomé la decisión de no hacerlo este año y estoy convencida de mi decisión, era lo que necesitaba yo este año".

Mariana Brey abandonó a Ángel de Brito tras el paso de LAM a América TV.

"Lo puedo ver con cierta nostalgia pero muy contenta, porque no era el lugar para mí este año. Entonces lo vi como una fan, te juro, como consumidora de programa", insistió Mariana Brey. De hecho, afirmó: "Y sé cómo se hace, sé cómo trabaja Ángel y el lugar que les da a las chicas y a todo el panel. Hablé con Nazarena Vélez al final del programa y me encantó su incorporación".

Sobre la explicación de la determinación de marcharse de un sitio en el que alcanzó el éxito, la periodista remarcó: "La decisión la medité mucho, la pensé mucho y hasta el último día. Empecé a ver qué necesitaba yo y me metí mucho para adentro".

"Lo hablé y lo conversé con las personas que sentí que tenían que saberlo antes de tomar la decisión", explicó. Encima, señaló que se trató solamente de "motivos personales y profesionales, por supuesto" y admitió que, si era por comodidad, lo mejor era quedarse en la señal del Grupo Clarín.

En el mismo sentido, Mariana Brey añadió: "Fui diciendo que no a casi todas las propuestas que me llegaron. Yo tenía una continuidad de contrato con la productora, fui descartando todas las posibilidades y entendí que tenía que sentarme a escuchar y ver que frente a mí había una posibilidad que no le estaba dando lugar. Me gratificó muchísimo tener tantas ofertas de laburo, fue muy lindo".

Por último, declaró: "Yo estaba cómoda en LAM y me gusta salir de la zona de confort, hay que salir de ahí. ¿Por qué no probar otra cosa y por qué no darme ese espacio? Mi carrera la he hecho casi toda en El Trece".