Ana Rosenfeld se quebró al aire de LAM: "Me quedo sin respiración"

Ana Rosenfeld recordó entre lágrimas a su fallecido esposo luego de un sentido homenaje en vivo.

Ana Rosenfeld inició un nuevo camino laboral como panelista en la nueva temporada de LAM, la cual se emite por América TV. En la primera emisión del programa la abogada se mantuvo bastante callada pero, el miércoles nueve de marzo, la abogada quiso aprovechar su espacio frente a las cámaras para honrar la memoria de su marido. Sin embargo, la emoción se apoderó de ella y no pudo evitar quebrarse al aire.

A fines del 2021, Marcelo Frydlewski, el esposo de Ana Rosenfeld, falleció luego de una extensa lucha contra el coronavirus. El empresario estuvo internado en Miami y allí se mantuvo bajo atención médica constante, pero su cuerpo no toleró y terminó por fallecer en octubre del año pasado. La abogada decidió mantener un perfil bajo sobre esta pérdida y atravesar su duelo en el marco de lo privado, pero en la última emisión de LAM se encontró con los sentimientos a flor de piel y no pudo evitar quebrar en llanto.

Al ser consultada por su vida luego del fallecimiento de su esposo, Ana Rosenfeld expresó que "aunque se mostrara fuerte, está destrozada". "Me quedo sin respiración. El auto sigue teniendo su aroma. Uso sus perfumes. No me imagino llegando a casa y que él no esté", se sinceró la abogada mientras las lágrimas caían por su rostro.

La emoción de Rosenfeld surgió luego de que la producción le mostrara unos saludos que sus hijas habían grabado para ella. Sin poder creer que se animen a saludarla públicamente, la letrada se quebró y admitió cuánto extrañaba a su esposo. "Ustedes me ven fuerte, pero estoy absolutamente aniquilada. Me desahogo sola, lloro sola en mi habitación y todos los días. Veo las fotos de Marcelo y me saltan las lágrimas. Él me dio la vida más hermosa que podría haber tenido", continuó Ana.

La angustia de Ana Rosenfeld se trasladó a sus compañeras quienes no pudieron evitar llorar junto a ella. "Él es el hombre que amé. Yo no puedo creer que no esté más. Hoy se cumplen cinco meses que se fue", continuó. Además, la abogada aseguró que trabajar hasta tarde le sirve muchísimo, porque si está mucho tiempo en su casa "siente un vacío enorme".

El sostén para salir adelante de Ana Rosenfeld

Pese a todavía atravesar su duelo y enfrentarse diariamente al dolor, Ana Ronselfeld admitió que se siente muy contenida. "Yo salí adelante gracias a toda la gente que me rodeó y a él (Marcelo). Yo sé que de donde esté, me da fuerzas para salir adelante"

Asimismo, la abogada de Wanda Nara admitió que sus hijas son sus compañeras y que agradece mucho el acompañamiento que le dan. "Son mi sostén, son mi apoyo, las únicas que me pueden hacer sentir bien en este momento. Pero ver las fotos de él es lo único que me destroza, porque yo siento que él está conmigo todavía", se lamentó muy angustiada Rosenfeld.

"El me decía que si se iba yo iba a poder tener una vida después. Pero que si yo me moría, el no iba a poder seguir", sentenció Rosenfeld y agradeció la oportunidad de encarar un nuevo trabajo que la ayude a salir adelante.