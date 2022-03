El calvario que vivió Ángel de Brito en El Trece: "Me complicaban la vida"

Luego de su debut en América TV, Ángel De Brito habló en profundidad sobre su salida de El Trece.

El martes 8 de marzo, Ángel de Brito debutó en América TV en la conducción de un nuevo formato LAM. En diciembre del 2021, el conductor anunció el fin del programa de espectáculos que duró 6 temporadas por la pantalla de El Trece. Sin embargo, lo que parecía ser el fin de un ciclo en buenos términos, se convirtió en la puerta de entrada de varias polémicas y revelaciones. En las últimas horas, De Brito brindó una entrevista y contó los detalles detrás de su salida de El Trece.

Cuando el periodista se despidió del canal de Adrián Suar, aseguró que "necesitaba tomarse un tiempo para descansar", sin embargo, rápidamente surgieron especulaciones sobre el futuro laboral de Ángel de Brito. Luego de varios rumores, se definió que el periodista y parte de su equipo comenzarían una nueva emisión nocturna de LAM por la pantalla de América. Frente a este rotundo cambio en su carrera, el periodista dio una entrevista con PrimiciasYa y contó detalles de la interna con el canal del sol.

"En el primer programa no hubo tiempo para aclarar todo. Yo terminé muy bien en el canal que estaba y después me empezaron a complicar la vida para que no haga tele", reveló Ángel de Brito sobre las limitaciones que vivió por parte de El Trece. "Por suerte América me hizo la mejor oferta de todas las que tuve, por eso decidí volver a este canal", continuó contento con su elección final.

Durante su ausencia de la pantalla chica, Ángel de Brito no dio muchos detalles sobre su futuro ni tampoco habló de los motivos que lo llevaron a despedirse de El Trece. Durante más de cinco años el periodista trabajó como figura del canal de Adrián Suar, pero parece que su salida no contentó a las autoridades y el vínculo terminó por romperse.

LAM llegó a América TV: cómo vio De Brito el estreno

Los números de rating que obtuvo la primera emisión de LAM no fueron los esperados por el equipo de América TV y Ángel De Brito estuvo consciente de que esta era una gran posibilidad. "Es el primer programa en América, pero lo venimos haciendo hace mucho tiempo y sentí que fue un programa más", analizó el conductor en esta entrevista con PrimiciasYa.

Sin embargo, más allá de los resultados, Ángel no baja los brazos y dejó claras sus expectativas. "Si estaba toda la expectativa del debut, con todo lo nuevo que tenemos, tenemos una escenografía espectacular, muchos temas por esta semana pasó de todo. Y hay muchas cosas nuevas que iremos mostrando a medida que avancemos", aseguró.