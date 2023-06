La palabra más buscada: Silvia D'Auro rompió el silencio y contó su verdad sobre Morena y Jorge Rial

La exesposa de Jorge Rial habló por primera vez del conflicto mediático de su hija adoptiva. Estefi Berardi dio detalles sobre su vida en el exterior.

La pelea entre Morena y Jorge Rial destapó viejos conflictos familiares. Las constantes apariciones de la joven de 24 años en diferentes programas de televisión dejaron un tendal de acusaciones en contra de su padre, pero también hizo explosivas declaraciones contra Silvia D'Auro, su madre adoptiva.

Silvia siempre tuvo un bajo perfil y desde que se divorcio del periodista, hace casi una década, se alejó aún más de los medios, al punto que se fue del país. Sin embargo, en las últimas horas, a través de allegados, compartió sus sensaciones por el conflicto entre su exesposo y More.

"Está harta de este tema", afirmó Estefanía Berardi en Mañanísima. "No quiere aparecer. Ya bastante mal la pasó ella y todo su entorno", indicó la panelista de Carmen Barbieri y explicó que su descargo le llegó a través de allegados, debido a que hace años vive en Uruguay.

Berardi aclaró el motivo por el cual Silvia no se defiende de las duras acusaciones que le hicieron en el último tiempo tanto Morena como Jorge Rial: "Ella no quiere hablar en público por miedo a las represalias. Por eso no vuelve al país", remarcó la "angelita" que a fin de mes se va LAM.

A casi una década del divorcio del periodista, Silvia D'Auro desapareció de los medios y también de la vida de sus hijas. "Está viviendo en Uruguay de rentas, porque quedó muy bien después del divorcio de Jorge. Tenía pensado volver a Argentina, pero la verdad es que con todo esto lo está retrasando", sostuvo y agregó: "La están buscando todos, le están escribiendo por todos lados".

Jorge Rial contó por qué fracasó la carrera musical de Morena

Jorge Rial regresó de su viaje por España y rompió el silencio tras su pelea con su hija mayor, Morena. El conductor de Argenzuela encaró la polémica con una honestidad brutal al hablar sobre la carrera de la joven de 24 años y dejó una puerta abierta para una eventual reconciliación.

Al principio de la nota con Socios del Espectáculo, el periodista aseguró que es "mentira" que él le haya cerrado puertas a su hija para que se desarrolle como en los medios. "Tenés que tener capacidad y talento para ciertas cosas", remarcó y puso como ejemplo su carrera frustrada en la música. "Cuando quiso cantar la dejé cantar, le puse un profesor", explicó y subrayó: "Pregúntenle a Serantoni. Le había armado una banda. Pero ella no iba a cantar, a ensayar. ¡¿Qué quieren que haga?!".

Además de hablar de las habilidades como cantante de More, Rial se mostró muy dolorido por los dichos de la joven en televisión: “Hoy estoy soportando este embate innecesario, injusto e ingrato. Ella está en un raid mediático y desenfrenado, le gusta esto y le pagan para hacerlo...”.

Y cuando le preguntaron si pensaba tomar alguna decisión legal contra ella, aclaró que no tenía pensado recurrir a la Justicia. “Contra mi hija no. Que siga hablando, tal vez le sirva para descargar... por ahí todo lo que no hizo de terapia, que le hacía falta, decidió hacerlo en la TV”, subrayó.