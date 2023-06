Morena Rial reveló cómo la torturaba su madre, Silvia D'Auro: "Me sentaba"

Morena Rial dio detalles sobre la violencia que sufrió por parte de su madre adoptiva, Silvia D'Auro, cuando era menor de edad.

Morena Rial habló sobre los duros episodios que vivió durante toda su niñez y adolescencia con su madre adoptiva, Silvia D'Auro, exesposa de Jorge Rial. Según la joven de 24 años, D'Auro la torturaba psicológicamente por su peso, al igual que a Rocío, su hermana menor. Estas declaraciones salieron a la luz justo después de la entrevista que Morena brindó en A la Tarde (América TV), en la que reveló secretos desconocidos de su relación con su familia.

Durante su paso por el programa, Morena contó que D'Auro las maltrataba física y verbalmente. "Es una mentirosa. Es una psicópata, loca. Llegábamos al colegio con golpes, desde el colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía", aseguró la hija de Rial. Sus dichos desataron una fuerte controversia en su familia y, más tarde, dio detalles sobre el tema en Polémica en el Bar (América TV).

“Me hice un bypass gástrico a los 16 años. Silvia me sentaba a mí en la mesa y me hacía ver Cuestión de Peso en ese momento y me decía: 'si seguís comiendo, vas a quedar así'. Era gente de 300 kilos”, recordó la hija del conductor. Y destacó que su hermana menor, Rocío, no sufría tanto el bullying porque era "más calladita" y "estaba en otro mundo". Por otro lado, destacó que D'Auro estaba obsesionada con su propio cuerpo y que, por esa razón, lo proyectaba en sus hijas: “Ella tomaba pastillas para estar flaca, flaca y tenía un problema con eso. Se tomaba muchas pastillas a la mañana".

Cuatro años atrás, Morena había contado en Flor de Tarde (Ciudad Magazine) que sus padres la llevaban al nutricionista para someterla a rigurosas dietas desde que tenía 5 años. "Yo estaba traumada de chiquita. Desde los 5 años me llevaban al nutricionista, eso no es normal. A los 5 años, es para traumarte", sumó la joven.

Además, agregó que D'Auro hacía esas cosas a escondidas de Rial. "¿Tu papá sabía que te hacia estas cosas, lo de Cuestión de Peso?", le preguntó Florencia de la V. "No, eso se enteró cuando se separaron. Ella nos decía que si se lo contábamos a papá nos iba a ir peor, que nos iba a pegar", cerró Morena.

Una testigo confirmó el maltrato que Morena Rial sufría por parte de Silvia D'Auro

La locutora Claudia Fasulo, quien trabajó con Silvia D'Auro años atrás en Radio Vale (FM 97.5), aseguró que la mujer maltrataba a Morena y a Rocío frente a todo el mundo. “Muchos fuimos testigos del maltrato permanente contra sus hijas cuando las llevaba a la radio. Ella estaba en la parte comercial, pero después hizo un programa”, sostuvo Fasulo.

En este sentido, señaló que "hay muchos compañeros que pueden decir del maltrato permanente, cómo las subestimaba con el tema de la obesidad" y que "era constante y nadie sabía cómo reaccionar”. Durante su paso por A la Tarde, Morena había relatado algunos de los violentos episodios que vivió con D'Auro. "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Yo tenía siete años, porque a los 11 me fui de mi casa. Son cosas muy fuertes", aseguró la joven.

Por otro lado, Morena dijo en A la Tarde (América TV) que, al día de hoy, no tiene contacto con D'Auro, quien vive en Uruguay. "Gracias a Dios, no tengo nada que ver con esa señora, no tengo contacto ni nada. Desapareció, dejó a dos menores con su papá, que gracias a Dios nos supo criar muy bien", cerró la joven.