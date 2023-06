La noticia que alarma a Adrián Suar por ATAV 2: "Estoy muy angustiado"

Una reciente fluctuación en el vínculo entre dos actores afectaría al productor de TV. Adrián Suar y el rendimiento de ATAV 2 podrían ser perjudicados por lo que ocurrió.

Una reciente ruptura amorosa podría afectar a Adrián Suar y a ATAV 2, en medio de una crisis de audiencia de la ficción de El Trece. Dos actores protagónicos de la tira informaron que ya no están más juntos y esto podría significar consecuencias negativas para la novela.

Santiago Talledo y Toni Gelabert oficializaron su relación hace algunos meses y se han mostrado muy enamorados en las redes sociales y en diferentes entrevistas durante este tiempo. A pesar de esa realidad, en las últimas horas Talledo aseguró que ya no están en pareja y contó cómo transita este duelo, después de haber mantenido un cercano vínculo con el actor español.

"Anoche vinieron todos a comer a casa, ambulancia sentimental. A mí no me pasó nada, fue a Santi", contó Momi Giardina, íntima amiga de Talledo, en el ciclo Nadie Dice Nada de Luzu TV, donde se desempeña como panelista. Santiago también estaba en el estudio, ya que ocasionalmente participa de programas de esa emisora como humorista, y señaló: "Yo ayer estuve desde que me fui del programa hasta que me fui a dormir, llorando. Obviamente estoy mal, estoy muy angustiado. No lo nombren. Yo tenía los ojos rojos, no podía más".

Esta noticia podría afectar a Adrián Suar ya que es sabido que cuando las parejas de novelas se trasladan a las vidas reales de los actores se genera un enganche en el público, por el que muchas veces los productores les piden que no anuncien su separación hasta el final de las emisiones. De hecho, los actores dieron varias entrevistas para publicitar la serie en el estreno, en las que aludieron a su noviazgo.

Adrián Suar, sobre su relación con Marcelo Tinelli

"Siempre estuve esperanzado en que le íbamos a encontrar la vuelta. La pandemia fue muy mala para todo el mundo, y cerraron miles de empresas. Fueron meses duros, pero lo pudimos sortear y acá estamos de nuevo", soltó el gerente de programación de El Trece sobre la industria de la televisión en estos tiempos. Al mismo tiempo, el periodista de El País de Uruguay le preguntó si consideraba que ATAV hubiera rendido mejor en una plataforma de streaming y él respondió: "Puede ser, no se sabe. La televisión abierta sigue teniendo su lugar y lo otro hay que ver cómo se financia. En el mundo la industria está haciendo y aprendiendo a prueba y error. Para mí es una bendición que vengan plataformas a producir porque el mercado se amplía y hay más trabajo para actores y productores".