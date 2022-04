La Negra Vernaci imitó a Viviana Canosa y la dejó en ridículo: "Les tengo asco"

A pura imitación y burla, La Negra Vernaci humilló en plena transmisión de radio a Viviana Canosa por sus violentos editoriales en A24. ¿Habrá respuesta por parte de la conductora ultraopositora?

Elizabet "La Negra" Vernaci volvió a generar revuelo en el periodismo argentino. Una vez más, la conductora humilló a Viviana Canosa con una destructiva imitación en la que la dejó expuesta por sus habituales editoriales colmados de violencia y odio en A24.

A través del programa Negra Pop, emitido por Radio Pop FM 101.5, "La Negra" sorprendió a sus oyentes con un editorial desopilante. Acompañada de una música que causa sensación de estado de alarma, la conductora comenzó su imitación sobre Canosa y tomó como ejemplo los aberrantes dichos que hizo sobre el feminismo el pasado 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

"Empoderadas, faltas de empatía... ¿no se las cogieron a ustedes? Lesbianas reprimidas. Esas son las mujeres que nos está dejando este Gobierno. Vergüenza dan", comenzó Vernaci, que hasta puso el mismo tono de voz que la periodista ultramacrista. Y luego, insistió con los comentarios que Canosa suele hacer sobre el feminismo: "Empoderadas, sacándoles la plata a los maridos... no como yo que trabajo desde hace muchísimos años y que no necesito de nada ni de nadie porque soy genial, porque tengo talento, porque tengo la argolla limpia... porque me la lavo todos los días, porque me pego enjuagadas constantes...".

La Negra Vernaci se burló de Viviana Canosa con una gran imitación.

La presentadora radial se burló de la forma en la que Viviana cuestiona con faltas de respeto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su pareja Fabiola Yáñez: "Qué vergüenza me da la Argentina que estamos viviendo. ¿Y sabés quién es la culpable de todo esto? Fiambrola... Fiambrola y Alberto... los dos". "¡Hijos de puta! ¡Basuras! ¡Porquerías! Deseando que nazca la criatura para robarla...", añadió, con absoluta ironía.

Finalmente, Vernaci volvió a hacer foco en las formas de Canosa a la hora de referirse al feminismo: "Empoderadas, no tienen pareja porque realmente no la cuidan. Están solas. Son asquerosas, las odio a todas y encima opinan. ¿No se dan cuenta de que la única que puede opinar soy yo? ¿No se dan cuenta de que yo sí estoy preparada y ustedes no? ¡Asco! ¡Asco les tengo!".

Cositorto confesó que pagó para salir en el programa de Viviana Canosa y en Clarín

Leonardo Cositorto, presidente de las firmas Generación Zoe S.A. y Zoe Capital que fue buscado por la Justicia Argentina debido a denuncias de estafas, dialogó en Radio 10 a fines de marzo pasado y reveló que pagó dinero por ser entrevistado por Viviana Canosa en A24 y por figurar en Clarín en paquetes de publicidad.

"Hay gente que te invita y hay gente a la que tenés que pagar", indicó Cositorto, el empresario acusado de estafas respondió que para ir a las entrevistas en televisión como aquella que le hizo Viviana Canosa pagó entre "250.000 pesos y 500.000". El presunto estafador además señaló que pagó para hacer publicidad en otros medios de comunicación entre ellos el Grupo Clarín. "Cualquier publicidad, cualquier zócalo tenés que pagar, pero yo no invertí nada, los otros invirtieron 600 000 dólares para hacernos desaparecer", denunció.

"Yo tenía un equipo publicitario, que tenía un presupuesto, ellos poníamos dinero donde estaba Ricky, salía en las revistas, creo que salió en Clarín algo... No me acuerdo, yo estoy todo el tiempo viajando", acusó.