La morbosa fascinación de Oriana Sabatini que sorprendió a todos: "Sin vida"

La hija de Catherina Fulop llamó la atención al revelar su obsesión. Oriana Sabatini contó por qué le gusta ir a velorios.

Oriana Sabatini sorprendió al revelar cuál es su vínculo con la muerte y qué aspecto de los velorios le suele dar fascinación. La hija de Catherine Fulop y Osvaldo "Ova" Sabatini dejó sin palabras a las personas que la entrevistaban al mostrarse muy informada sobre una disciplina vinculada a los velatorios.

"Estoy re lenta, ya di mi primer examen. Igual malísimo porque es del primer libro, que es un embole; habla de cómo es trabajar en grupo en el ambiente laboral de la tanatopraxia", soltó la cantante. Oriana estudia la mencionada disciplina que es la profesión de quienes preparan los cuerpos para los velatorios.

Sabatini contó que esos profesionales se encargan de maquillar, peinar y vestir a los cadáveres para su velorio y aseguró que son detalles que se consultan con la familia del difunto. "No sé cómo explicarlo, es horrible lo que voy a decir, pero siempre me dio como una fascinación ir a un velorio y ver un cuerpo sin vida", cerró su descargo la actriz de Aliados.

"Es una piba que me cae divino pero es como una caja de pandora. Le preguntás algo y te salta con la tanatopraxia. Cada vez que le preguntan por a madre, Catherine está rezando en la casa para que no diga anda. Es un misterio y es buenísimo porque te d un título todos los días", opinó el periodista Adrián Pallares en Socios del Espectáculo, sobre las declaraciones de Sabatini.

Oriana Sabatini reveló una interna con Paulo Dybala

La modelo y actriz se pronunció sobre la final del Mundo en la que la Selección Argentina se consagró campeona y soltó: "Llegué al país el día después del partido de Argentina. No pude estar en los festejo porque tenía un evento en Londres y a mi novio se le olvidó avisarme. En realidad, no se le olvidó, le dijeron muy sobre la hora que al final las mujeres podían entrar. Yo sabía que podían entrar los hijos y estaba tranquila porque nosotros no tenemos bebé ni nada", en diálogo con LAM.

"La felicidad enorme de haber ganado y además sé que había unas ganas enormes de hacer esa fiesta con su familia y demás", agregó la joven. Además, Oriana fue consultada por el notero de América TV sobre si postergó de su vida para acompañar a Dybala en su carrera y respondió: "Un poco sí. Pero con todo el amor del mundo lo hice. No me molesta decirlo ni tampoco haberlo hecho porque lo volvería a hacer".