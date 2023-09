La íntima revelación de Marcelo Tinelli en el Bailando 2023: "Hace un montón"

El conductor hizo una contundente declaración que descolocó a todos los presentes del Bailando 2023, por América TV. El particular descargo de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli sorprendió una fuerte declaración en vivo. El conductor de El Bailando 2023, programa emitido por América TV, se sinceró sobre su vida privada y reveló un detalle que nadie esperaba sobre su intimidad.

En el tercer programa del reality que debutó en la pantalla de América TV, Tinelli profundizó en la interna de los coaches. Hace un tiempo que algunas personas que trabajaron en el ciclo acusaron que Lolo Rossi y Eugenia López "acomodan" a algunas personas para que formen parte del programa. Fue entonces cuando Marcelo consultó si era verdad que en ediciones anteriores "había puesto a su sobrina a trabajar".

Ante esto, Lolo contestó nerviosa: "No la puse, ella quedó porque es muy buena coreógrafa". Sin embargo, Tinelli no dejó pasar la ocasión para hacer un comentario en tono de broma sobre su vida privada: "No, yo tampoco hace un montón que no la pongo, pero no sé que tiene que ver con el tema".

Esta broma generó las risas en el estudio y muchos quisieron profundizar sobre la vida privada de Tinelli, pero el no se prestó para continuar con el tema. Sin embargo, cuando apareció la mamá de Tomás Holder, aprovechó para "tirarle onda" y demostrarle su interés amoroso.

Una preocupante denuncia pone en peligro la continuidad de una pareja del Bailando: "Una mafia"

No pasó una semana del arranque del Bailando y las controversias en torno a los participantes y el jurado ya empezaron a florecer. A los tirantes cruces entre los famosos, se sumó la polémica denuncia de un panelista de televisión a una dupla famosa del certamen: "Una mafia".

Invitadas a DDM (América TV), Lolo y Euge, las jefas de coachs de la competencia de baile de Marcelo Tinelli, se sometieron a una picante entrevista de Mariana Fabbiani y su equipo de panelistas. Fue Pepe Ochoa, el community manager de LAM y mediático, quien arrojó que la dupla tiene la fama de "mafia" dentro del Bailando, caldeando el ambiente. "No somos una mafia. Ya empecemos a sacar ese mote", le contestó Eugenia López, frenándolo en seco.

"¿Por qué la mafia?", inquirió con curiosidad Mariana Fabbiani. Sumándose a las declaraciones de su compañera, Lolo Rossi explicó: "Porque siempre nos han dicho que la gente que está en el Bailando, los bailarines y los coachs, fueron acomodados por nosotros, como si digitáramos quién entra y quién no". El momento fue coronado por un efecto de la producción, que musicalizó con la recordada canción de la película El Padrino.