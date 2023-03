La inteligencia artificial confirmó que habrá batacazo en la final de Gran Hermano

Una inteligencia artificial predijo quién será el ganador de Gran Hermano y los resultados dejaron sin palabras a los televidentes.

Una inteligencia artificial reveló cómo será la final de Gran Hermano (Telefe): predijo que habrá batacazo y quién ganará el reality. Para sorpresa de casi todos los seguidores del programa, se tratará de un final completamente inimaginable.

Marcos Ginocchio se consagró como el preferido del público desde hace meses debido a su temperamento tranquilo, su personalidad reservada y su manera de evadir los conflictos, por lo que todos intuían que iba a llegar a la final. Sin embargo, Julieta Poggio y Nacho Castañares también están como finalistas y la inteligencia artificial aseguró que "El Primo" no será el ganador, al contrario de lo que casi todos los televidentes creen.

El sitio web Taboola utilizó la inteligencia artificial para saber quién ganará Gran Hermano y los resultados fueron sorprendentes. Luego de analizar los resultados de búsqueda que se realizan día a día en Internet, la IA descubrió que el participante más solicitado por todos los usuarios es Nacho, con más de 1,3 millones de páginas vistas; seguido por Julieta, con 886.000 páginas vistas. De acuerdo con estos números, Marcos, con 124.000 búsquedas, es el menos favorito de Internet, lo cual indicaría que Nacho podría ganar el reality.

Julieta Poggio reveló qué haría con el dinero del premio si ganara Gran Hermano

Recientemente, la producción de Gran Hermano mostró en vivo todos los castings que los "hermanitos" hicieron para entrar al programa. Cuando fue el turno de Julieta, todos los participantes se rieron al escuchar en qué gastaría el premio en caso de ganar. "Estoy de novia, como siempre. Desde que tengo 12 años que tengo novio. Corto con uno y me enamoro, no puede ser. Soy muy genuina con todo, si tengo que llorar lo hago, si tengo que decir algo no me lo guardo. Si tengo que pelearme con una, me peleo", comenzó la participante.

Y al ser consultada por la producción acerca de qué haría con el premio, respondió con toda honestidad que gastaría todo el dinero en un viaje a España, no solamente con el sueño de construir su carrera artística en Europa, sino también por sus ganas de enamorarse de un español. "Tengo el sueño de irme a vivir a España. Me gustaría trabajar ahí, me encantan los españoles", disparó la bailarina. Al escucharla, Marcos no pudo evitar soltar una carcajada. "La verdad es que me encantaría irme a Ibiza. Mi sueño es estar de joda en la playa", concluyó Julieta.