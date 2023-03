El comentario de Holder a Nacho en Gran Hermano que pone en riesgo su relación con La Tora: "Forro"

Tomás Holder ingresó a la casa de Gran Hermano y ya hizo estragos. Qué le dijo a Nacho Castañares en su breve estadía en el reality show de Telefe.

Tomás Holder volvió a entrar a la casa de Gran Hermano junto a Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky. El polémico exparticipante lanzó un comentario que puso nervioso a Nacho Castañares que está vinculado con la relación que mantiene con Lucila "La Tora" Villar, eliminada semanas atrás.

En medio de un juego de preguntas y respuestas del cual participaron Nacho, Julieta. Holder, Martina y Mora, el joven de 21 años se atrevió a preguntar lo que nadie esperaba. "Pasa que con esta te mato. ¿Querés que te mate?", expresó con cierto misterio.

"Dale. Si acá no hay cosa que ya no nos hayamos contado o preguntado", le dijo Julieta para acelerar su intervención en el juego. Finalmente, Holder se animó y consultó: "Nacho, ¿es verdad que sentías más atracción física por Martina que por 'La Tora'?".

En absoluto silencio, Nacho respondió que no con la cabeza, mientras que Martina se sorprendió y no se quedó callada. "Sos un forro, boludo. Si no ya hubiésemos chapado", consideró la profesora de Educación Física. Cabe recordar que las primeras semanas de emisión de Gran Hermano, el público comenzó a decir que había una cierta tensión entre ambos y es por eso que Holder se sacó la duda.

Denuncia una jugada para proteger a Nacho en la final de Gran Hermano: "Es joda"

En Gran Hermano se vivió una situación polémica que despertó un sinfín de reacciones en las redes sociales. Los seguidores del reality show lanzaron que la producción tomó como favorito a Nacho Castañares y expusieron de qué manera Telefe llevó a cabo la jugada a favor del participante de 19 años.

La palabra "acomodo" se vio con más frecuencia en las redes sociales luego de la jornada del lunes 20 de marzo. Es que la producción de Gran Hermano tomó la decisión de que vuelvan a ingresar a la casa Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky.

Los exparticipantes eran parte del grupo "Los Monitos" donde se encontraba Nacho Castañares, pero nunca tuvieron relación con Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, finalistas de Gran Hermano al igual que el joven. Por este motivo, los seguidores del programa estallaron de furia.

"Los tres son amigos de Nacho. No entiendo ¿Entonces Marcos y Julieta no van a tener quien los banque adentro", comentó un usuario de Twitter. Además, repudiaron el vivo de Diego Poggi por Twitch, donde habló de los seguidores en Instagram de los finalistas: "Primero yendo al perfil de Marcos y no lo seguía, y después va al de Nacho y lo seguía, y diciendo 'vayan todos a seguirlo'. Que no se note".