Holder, Martina y Mora reingresaron a Gran Hermano y estallaron los memes

Los tres primeros eliminados del programa volvieron al reality con una "misión" especial impuesta por la producción.

Luego de definir a los tres finalistas de Gran Hermano, los televidentes pensaron que la última semana de competencia ya no tendría sorpresas. Sin embargo, tras la sorpresiva eliminación de Romina Uhrig, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio recibieron una inesperada sorpresa que hizo estallar los memes.

Por decisión de la producción, los tres primeros participantes eliminados fueron invitados a ingresar para apoyar a los finalistas y "hacer campaña por ellos". De este modo, Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jaborinsky volvieron a la casa y generaron gran conmoción, ya que su vínculo con los competidores quedó bastante tenso tras su salida.

Martina Stewart Usher hizo una polémica declaración en sus redes sociales y la destrozaron. La exparticipante de Gran Hermano lanzó una picante amenaza contra Julieta Poggio y los fanáticos de la bailarina no se la dejaron pasar.

Gran Hermano 2022 ya tiene a sus tres finalistas definidos. Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares se disputaran el millonario premio el próximo lunes 27 de marzo. Sin embargo, antes de esta esperada final, los participantes recibirán a los tres primeros eliminados de la casa para "juntar más votos".

A través de sus historias de Instagram, la joven pidió ideas de los internautas para hacer dentro de la casa. Entonces, adelantó algunas de sus futuras estrategias: "A Julieta le voy a llevar un pañal". Esta declaración salió en base al supuesto accidente escatológico que tuvo la bailarina en la casa.

En este marco, el novio de Martina añadió: "Decile 'cornuda'. Entrá y decile 'cornuda'. Todo mal, así de una. ¡Que se pique!". Sin embargo, la joven aseguró que "no sabía si eso se podía" porque era filtrar información del exterior y confesó que "no se iba a arriesgar". "No. Me costó un montón entrar y me van a echar", sentenció.