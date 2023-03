Julieta Poggio reveló que hará con el premio si gana Gran Hermano y disparó: "Me encantan los españoles"

Julieta Poggio confesó lo que hará con los 15 millones de pesos de premio sillega a convertirse en la campeona de Gran Hermano. Qué dijo la participante del reality show de Telefe.

Julieta Poggio le reveló a todos qué va a hacer si llega a ser la campeona de la edición 2022/23 de Gran Hermano. El reality show de Telefe termina el lunes 27 de marzo y la joven de 21 años sorprendió a más de uno por su confesión acerca del premio que es de una suma de 15 millones de pesos.

En la emisión del miércoles 22 de marzo en Telefe, Santiago Del Moro les mostró a cada uno de los participantes sus videos de presentación de antes de ingresar a Gran Hermano. Cuando llegó el turno de Julieta, la participante observó con detenimiento y hubo risas en el medio por algunas expresiones que hizo.

"Estoy de novia, como siempre. Desde que tengo 12 años que tengo novio. Corto con uno y me enamoro, no puede ser", lanzó en primera instancia. "Soy muy genuina con todo, si tengo que llorar lo hago, si tengo que decir algo no me lo guardo. Si tengo que pelearme con una, me peleo", agregó.

En un momento del video, una persona de la producción del canal le preguntó qué haría con el premo si gana Gran Hermano. "Tengo el sueño de irme a vivir a España. Me gustaría trabajar ahí, me encantan los españoles", disparó Julieta, quien generó la risa de Marcos Ginocchio. "La verdad es que me encantaría irme a Ibiza. Mi sueño es estar de joda en la playa", soltó.

Gran Hermano: Marcos se la jugó y se acostó en la cama con Julieta

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio protagonizaron un llamativo momento en Gran Hermano (Telefe): se acostaron juntos en la cama, frente a todos su compañeros. El video se volvió viral y miles de fanáticos volvieron a ilusionarse. +

El "ship" entre Marcos y Julieta, bautizado "Marculi" por sus fans, es furor en las redes sociales desde hace meses. Según los televidentes, está más que claro que el joven salteño tiene sentimientos románticos por Julieta, pero no se animaría a confesarlos ya que la bailarina tiene novio. Sin embargo, ahora "El Primo" la sorprendió con un gesto romántico.

Todo comenzó cuando Julieta estaba acostada en su cama, charlando con Marcos y Nacho Castañares. Los dos "hermanitos" comenzaron a molestarla y a hacerle bromas sobre sus dichos sobre su perra Mía, que generaron un gran repudio entre los televidentes. En determinado momento, Julieta se cansó de los chistes y les pidió que pararan, pero eso no sucedió.

Cuando Marcos notó que Poggio estaba afectada por esos chistes, se acostó encima suyo y la abrazó. "Vamos a darle un abrazo a 'La Prima'. Vamos a darle el amor que no le diste a Mía", bromeó Marcos, mientras apoyaba todo su cuerpo sobre el de la bailarina. Acto seguido, Nacho se sumó al abrazo. "Son unos pelotudos los dos", se quejó Julieta, mientras recibía el cariño de sus compañeros.