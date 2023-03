Marcos se animó y le tiró un palazo a Julieta: "Beso"

Marcos y Julieta volvieron a protagonizar un momento muy picante en Gran Hermano y la tensión entre los dos participantes es cada vez más notoria.

Marcos Ginocchio sorprendió al tirarle un palito a Julieta Poggio en Gran Hermano, lo que ilusionó en redes sociales a miles de fanáticos de los dos jóvenes que buscan coronarse como los ganadores del exitoso reality de Telefe. El salteño apuró a "Disney" mientras la rubia jugaba con la perrita Mora, a la que tenía a upa.

Prácticamente desde que comenzó Gran Hermano, los fanáticos del formato shippearon a Marcos Ginocchio con Julieta Poggio dada la buena onda que se notaba entre ellos, aunque la rubia tenga a su novio esperándola afuera de la casa más famosa del país. Pese a que nunca pasó nada en concreto, Wanda Nara en su reciente ingreso al reality le dijo a "Disney" que pensaba que tenía onda con el salteño.

Inclusive José, el padre de Marcos, aseguró en LAM que a su hijo le gustaba Julieta, aunque respetaba "muchísimo" que tenga novio. Pero en las últimas horas, los jóvenes finalistas volvieron a protagonizar un momento bastante picante, con el salteño apurando a la bailarina y modelo.

"A ver si te puedo robar un besito", dijo Julieta mientras intentaba agarrar a Mora, la perrita. Pero le salió mal, porque lo primero que hizo la mascota fue querer comer el chupetín que "Disney" tenía en la mano. Al ver que Marcos estaba sin comer nada, le ofreció una golosina: "¿Querés uno?".

"¿Chupetín o beso?", replicó picante el salteño, apurando a su compañera finalista. Lejos de caer en los encantos de Marcos (muy elogiado en redes sociales por los fanáticos), Julieta contestó: "Caramelos, Romi dejó... Lenguetazos".

La Tora expuso lo peor de Romina tras su salida de Gran Hermano: "Se va a saber"

Lucila "La Tora" Villar continúa revelando algunas internas de la casa de Gran Hermano pese a haber quedado eliminada por segunda vez hace más de dos semanas. Esta vez, la exparticipante apuntó contra Romina Uhrig, la última eliminada del reality, y aseguró que va a salir "toda la verdad a la luz" sobre ella.

En diálogo con Mañanísima, "La Tora" se anticipó a la jornada de este martes por la noche en Gran Hermano, en donde Romina hablará con los analistas, y aseguró que está a la espera de que Uhrig "dé todas las explicaciones que tiene que dar". "Me va a tener que explicar a mí por qué me bardeó. O sea, eso de que tanto hablaba, la quiero escuchar de su boca, de frente", ejemplificó la exparticipante de 26 años.

En este marco, Lucila profundizó: "Decía que yo no era así, que era un juego. Cómo trataba a mi vieja, cuando ella con su madre tiene un montón de cosas que resolver". Siguiendo esta misma línea, apuntó: "Entonces, con qué moral me viene a hablar a mí, si con su mamá tiene más cosas que resolver que yo".

Enfurecida por el accionar de su excompañera de 35 años, explicó cuál fue el motivo que hizo estallar su bronca. "Me tiraba mala leche cuando estaba nominada para que me vaya", aseguró. Luego, sentenció enojada y convencida: "Todo se va a saber. Si jugó limpio o no".