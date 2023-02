El odio de Julieta Poggio a su perra desató la polémica en Gran Hermano: "¿Se habrá muerto?"

Julieta Poggio volvió a desatar una polémica en Gran Hermano al hablar sobre su perra Mía, a quien dijo no querer por "fea. ciega, vieja y lesbiana".

Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), fue repudiada en las redes sociales por sus dichos sobre su perra Mía. Una frase en particular despertó una fuerte indignación entre los televidentes, quienes se unieron para pedir la pronta salida de la modelo.

Como ya había dicho anteriormente, Julieta no aguanta a Mía, una de sus mascotas, a quien había criticado semanas atrás por "fea, ciega, vieja y lesbiana". Una vez más, Poggio cometió el error de hablar sobre ella una vez más, ganándose nuevamente el rechazo del público.

"¿Se habrá muerto la otra?", se preguntó durante una charla con Daniela Celis y Nacho Castañares. Daniela la miró desconcertada y le preguntó de quién estaba hablando, a lo que Poggio le contestó: "Mía. Igual está re vieja...".

"No la quiere, igual", recordó Nacho. Daniela intentó salvarla y dijo: "Sí la quiere, Nacho. Ahora la querés, ¿no?". "No la quiero, no puedo mentir. Es rara, ella es así. No le podés hacer upa y está toda así dura, es muy rara esa perra. Ni los otros perros la quieren, ni sus propios hermanos”, se sinceró Julieta.

Rápidamente, "Julieta al 9009" se convirtió en tendencia en Twitter y millones de usuarios manifestaron su odio hacia la participante. "No entiendo como una persona puede ODIAR tanto a su perra. Daniela tratando que Julieta no se embarre más", comentó un usuario. "Mirá como habla mal de su perra esta pendeja asquerosa, hay que sacarla ya. JULIETA AL 9009", se quejó otra persona.

"Lo poco que le da el cerebro a Julieta que no se da cuenta que Daniela, que estuvo afuera, siempre la quiere convencer para que no siga bardeando a su perra", observó otra usuaria, mientras otra apuntó: "Es increíble lo mucho que Julieta habla de su perra. Es innecesario ser tan forra".

Los dichos anteriores de Julieta Poggio sobre su perra que despertaron una fuerte polémica

Semanas atrás, Julieta había contado que cuando en su familia se van de vacaciones, dejan a su perra Mía sola y encerrada. "Cuando nos tenemos que ir un domingo o mucho tiempo, quedan todo el día encerrados en la cocina porque si no hacen pis y caca por todos lados. A mí me da una pena, están todo el día encerrados ahí", confesó.

Además, también había declarado: “Tengo una perra que nadie la quiere en la familia por vieja, vieja. Le hacés un mimo y ya quiere más. Todo el tiempo está alzada. Además está ciega y es lesbiana, porque siempre está con otra de las perras”. Tras estos desafortunados dichos, Julieta pasó de ser una de las más queridas a una de las más odiadas en tan solo días.

La dura confesión de Julieta Poggio en Gran Hermano: "A veces no puedo dormir y lloro"

Recientemente, Santiago del Moro les preguntó a los participantes de la casa qué era lo mejor y lo peor de estar encerrados en la casa más famosa del país. Muchos de "los hermanitos" reconocieron que el balance general es bueno, pero reconocieron que extrañan mucho a sus seres queridos y que la convivencia se vuelve cada vez más difícil.

"Para mí, la experiencia es positiva. Superé mis propias expectativas. No pensé que iba a llegar tan lejos, eso me pone súper feliz", contó Julieta, resaltando que estar en la casa "es una experiencia única" porque "es como una casa mágica". "Te encierra en una habitación y nos hacen una pool party, te encierran de nuevo, se va la pool party. Desordenamos todo, nos encierra, y todo ordenado. Es una casa de ensueño, es vivir momentos únicos", siguió.

Más allá de esto, también reconoció que todo en la casa se vive con una intensidad que desde afuera nadie podría comprender: "Acá nada es chiquito, cualquier cosa es un problema gigante. Todo". En este sentido, confesó que muchas veces se ha ido a dormir muy angustiada. "Yo también me hago mucho la cabeza, maquino. A veces no pudo dormir y lloro, acá todo es grande", concluyó.

El enojo de la madre de Julieta Poggio por sus dichos en Gran Hermano

Por otro lado, Julieta confesó que lo que más va a extrañar de la casa es "estar todo el día tirada en la cama sin hacer nada", especialmente porque en su casa no puede hacer eso. "A mí a veces me aburre, pero me gusta... Me tiro en la cama, nadie me reta, no tengo a mi mamá que me reta porque dejo todo desordenado...", remarcó la actriz.

Al escuchar sus dichos, la madre de Julieta, quien la mira día a día desde afuera de la casa, manifestó: "La realidad es que sí la reto porque no hace nada en mi casa, pero también es verdad que trabaja mucho. Entonces acá está sin trabajar, y eso está bueno. Ella da clases de danza y aparte trabaja como modelo. ¡Pero qué ingrata! Nosotros extrañándola tanto y ella se quiere quedar un año".