Jesús María 2026: cómo ver hoy en vivo a Abel Pintos y Los Nocheros.

Jesús María 2026 finalmente llegó y este sábado 10 de enero será el turno de Abel Pintos y Los Nocheros de iluminar la noche estrellada de Córdoba, entre otros grandes artistas y grupos de danza y folklore.

Para quienes no pudieron viajar hasta el Anfiteatro José Hernández o no consiguieron entradas, los shows se podrán ver en vivo desde cualquier punto de la Argentina. La transmisión oficial permitirá seguir minuto a minuto todo lo que ocurra sobre el escenario y en el campo de jineteada.

Jesús María es el festival de doma y folklore más grande de Argentina.

Cómo y dónde ver en vivo los shows de Abel Pintos y Los Nocheros en Jesús María 2026

Los shows de Abel Pintos y Los Nocheros de este sábado 10 de enero, en Jesús María 2026, se podrán ver en vivo a través de de la TV Pública, que año tras año acompaña al festival con una cobertura integral. Además, el evento también será transmitido desde la página oficial del Festival Nacional de Doma y Folklore, para quienes prefieren seguirlo desde dispositivos móviles o computadoras. A continuación te compartimos las señales que lo transmiten:

Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro

(SD) y (HD) en Telecentro Canal 806 en Cablevisión

en Cablevisión Canal 121 en DirecTV

A qué hora se podrán ver los shows de Abel Pintos y Los Nocheros

Los shows de Los Nocheros y Abel Pintos en Jesús María 2026 tendrán lugar este sábado 10 de enero a las 23 hs y 00:30 hs, respectivamente. A continuación te compartimos la grilla completa para este segundo día del festival más importante de folklore y doma del país y la región:

18 apertura de puertas

19.35 apertura del campo de jineteada.

21 arenga Nacho Basteiro. Apertura ballet Coraje de Tradiciones. Locutores dan bienvenida.

21:10 locutores presentan a Mati Rojas.

21:35 locutores presentan a Sant 2.

21:50 relatores presentan jineteada.

22:10 locutores presentan a Los Trajinantes (Proyecto Serranas).

22:35 relatores presentan jineteada.

23 locutores presentan a Los Nocheros.

23:50 relatores presentan jineteada. Relatores despiden y mandan al escenario. Se entrega Latido de la Noche.

00:30 locutores presentan a Abel Pintos 150´.

03 Valentina Vazquez Bournot dj 15´.

03:20 locutores presentan a Los Herrera 120’.

05:30 cierre.

Cómo continuará el festival: grilla completa

Domingo 11 de enero:

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12 de enero:

Los Tekis

La T y La M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco, Ceibo

Martes 13 de enero:

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero:

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero:

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero:

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero:

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero: