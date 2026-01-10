Jesús María 2026: cómo ver hoy en vivo a Abel Pintos y Los Nocheros

Jesús María 2026 finalmente llegó y este sábado 10 de enero será el turno de Abel Pintos y Los Nocheros de iluminar la noche estrellada de Córdoba, entre otros grandes artistas y grupos de danza y folklore.
Para quienes no pudieron viajar hasta el Anfiteatro José Hernández o no consiguieron entradas, los shows se podrán ver en vivo desde cualquier punto de la Argentina. La transmisión oficial permitirá seguir minuto a minuto todo lo que ocurra sobre el escenario y en el campo de jineteada.
Cómo y dónde ver en vivo los shows de Abel Pintos y Los Nocheros en Jesús María 2026
Los shows de Abel Pintos y Los Nocheros de este sábado 10 de enero, en Jesús María 2026, se podrán ver en vivo a través de de la TV Pública, que año tras año acompaña al festival con una cobertura integral. Además, el evento también será transmitido desde la página oficial del Festival Nacional de Doma y Folklore, para quienes prefieren seguirlo desde dispositivos móviles o computadoras. A continuación te compartimos las señales que lo transmiten:
- Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro
- Canal 806 en Cablevisión
- Canal 121 en DirecTV
A qué hora se podrán ver los shows de Abel Pintos y Los Nocheros
Los shows de Los Nocheros y Abel Pintos en Jesús María 2026 tendrán lugar este sábado 10 de enero a las 23 hs y 00:30 hs, respectivamente. A continuación te compartimos la grilla completa para este segundo día del festival más importante de folklore y doma del país y la región:
- 18 apertura de puertas
- 19.35 apertura del campo de jineteada.
- 21 arenga Nacho Basteiro. Apertura ballet Coraje de Tradiciones. Locutores dan bienvenida.
- 21:10 locutores presentan a Mati Rojas.
- 21:35 locutores presentan a Sant 2.
- 21:50 relatores presentan jineteada.
- 22:10 locutores presentan a Los Trajinantes (Proyecto Serranas).
- 22:35 relatores presentan jineteada.
- 23 locutores presentan a Los Nocheros.
- 23:50 relatores presentan jineteada. Relatores despiden y mandan al escenario. Se entrega Latido de la Noche.
- 00:30 locutores presentan a Abel Pintos 150´.
- 03 Valentina Vazquez Bournot dj 15´.
- 03:20 locutores presentan a Los Herrera 120’.
- 05:30 cierre.
Cómo continuará el festival: grilla completa
Domingo 11 de enero:
- Lázaro Caballero
- Christian Herrera
- Piko Frank
- Lucas Sugo
- Campedrinos
- Magui Olave
Lunes 12 de enero:
- Los Tekis
- La T y La M
- Ke Personajes
- Diableros Jujeños
- Kepianco, Ceibo
Martes 13 de enero:
- Sergio Galleguillo
- LBC y Euge Quevedo
- Juan Fuentes
- Carafea
- Jessica Benavidez
Miércoles 14 de enero:
- Luciano Pereyra
- La Konga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
Jueves 15 de enero:
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16 de enero:
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Sábado 17 de enero:
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Domingo 18 de enero:
- Los Manseros Santiagueños
- Rally Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- DesaKta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre