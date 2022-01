La inesperada reacción de Pampita a las fotos de Benjamín Vicuña con su amiga, Eli Sulichin

Cómo reaccionó Pampita al enterarse que Benjamín Vicuña está saliendo con una de sus amigas, Eli Sulichin.

Benjamín Vicuña fue visto públicamente con Eli Sulichin, la amiga de Pampita con la que está saliendo desde hace un tiempo. En las imágenes tomadas por los paparazzis, se los puede ver a los dos abrazados y mirándose con cara de enamorados mientras pasean por Punta del Este. Ahora, Pampita reaccionó de la forma menos esperada.

Resulta que Vicuña viajó a Uruguay para visitar a Eli. Ya sin intenciones de ocultarlo, se dejó fotografiar por todos los periodistas presentes y estas fotos con su nueva novia se convirtieron en la portada de varias revistas de farándula de gran alcance, como ¡Hola!.

Se sabe que Sulichin y Pampita son amigas y que se conocieron durante un evento familiar en el que Vicuña estuvo presente, el bautismo de su hija recién nacida, Ana García Moritán. A pesar de todo lo que pasó entre ella y el actor chileno, parecería no guardarle rencor, incluso habiendo comenzado un romance con una de sus propias amigas.

La cuenta de Instagram @chusmeteando1, que se encarga de difundir noticias de la farándula, compartió la portada de ¡Hola! y debajo escribió: “Confirman romance Benjamín Vicuña y Eli Sulichin”. Entre todos los likes se puede ver el de Pampita, que dejó perplejos a muchos de sus seguidores. Sin embargo, al rato se arrepintió y lo sacó.

Foto subida por la cuenta de Instagram @chusmeteando1.

El like de Pampita en el posteo de @chusmeteando1.

¿Quién es Eli Sulichin, la amiga de Pampita con la que sale Benjamín Vicuña?

Lo que se sabe de Eli Sulichin es que tiene 32 años y trabaja en una empresa de marketing. Ana Rosenfeld, abogada, que la conoce desde que era chica, fue entrevistada en Intrusos por Débora D’Amato y dio algunos detalles sobre ella. “La conozco desde que nació. Les puedo decir que es una familia maravillosa y ella es una mujer divina”, expresó.

Por su parte, Paula Varela había detallado en el programa que Eli estuvo dos veces a punto de casarse “y terminó todo mal”. “Uno es el hermano de David Matalón, que es el dueño de una marca de ropa. Y el otro es Joaco, otro millonario y dueño de estas famosas botitas o borcegos que están muy de moda”, sentenció.

Algunos días atrás, Yanina Latorre había contado en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que “es una chica de buena familia”, que no es del ambiente de la farándula y que no le interesa hacerse famosa. “Se conocieron en el bautismo de Ana porque es amiga de Pampita, empezaron a hablar ese día y no se dejaron de ver. Ella está en Punta del Este y él la fue a visitar”, cerró.