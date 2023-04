La inesperada jugada de Adrián Suar y El Trece para desbarrancar a Telefe

Adrián Suar tomó una fuerte decisión en El Trece para tratar de ganarle la lucha en el rating a Telefe, que desde hace varios años viene pisando fuerte en la TV argentina. La impensada jugada que hizo el gerente de programación.

Adrián Suar tomó una inesperada decisión. El gerente de programación de El Trece, quien desde hace tiempo busca dar un salto en el rating con el canal, optó por realizar una fuerte jugada para tratar de desbarrancar a Telefe en el prime time de la TV argentina.

En plena búsqueda por tratar de recuperar terreno en el rating, donde hace algunos años viene perdiendo en la lucha mano a mano con el canal de las tres pelotitas, "El Chueco" decidió lanzar la segunda temporada de ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza).

La jugada de Suar tiene que ver con tratar de que la ficción, cuya primera temporada lanzada en 2019 fue exitosa, le haga frente en el mismo horario a la mayor apuesta que Telefe tiene en la actualidad: se trata de MasterChef, que está conducido por Wanda Nara y que tiene a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis como jurados. Actualmente, el programa de cocina cuenta con un promedio de entre 10 y 12 puntos por día y para este lunes 10 de abril contará con una sorpresa para competirle al estreno de El Trece.

Días y horarios de ATAV 2, la fuerte apuesta de Adrián Suar en El Trece

La novela se estrena este lunes 10 de marzo, a las 22.15 horas. La misma saldrá en este horario, de lunes a viernes, por El Trece. En cambio, MasterChef sale de lunes a viernes a partir de las 22.30 horas.

Adrián Suar y El Trece le darán un lugar de importancia a ATAV en la grilla de programación.

El reparto de ATAV 2

Federico D’Elía

Juan Gil Navarro

Gloria Carrá

Malena Solda

Federico Amador

Justina Bustos

Andrea Rincón

Belén Chavanne

Nacho Di Marco

Alan Daiz

Virginia Lago

Rafael Ferro

Darío Barassi

Julieta Díaz

Martin Bossi

Adrián Suar se refirió a la crisis que atraviesa El Trece

Adrián Suar logró, en diferentes momentos, que El Trece alcanzara altos números de rating. Sin embargo, la situación al día de hoy es completamente diferente. Por esta razón, el canal sufre constantes modificaciones de la grilla y muchos programas son bajados de un momento a otro. El productor rompió el silencio sobre esta situación e hizo un descargo sobre la crisis actual que enfrenta la señal del Grupo Clarín.

"¿Qué te pasa con el rating, con la manera de medirlo?", le preguntó Rodrigo Lussich, conductor de Socios . Suar reconoció que la culpa no es de las medidoras de rating, sino de las decisiones tomadas por el canal. "Yo cuando me equivoco, cuando la gente no te elige, creo que el error es propio. Las veces que algo no funcionó, es porque el público no te eligió", reflexionó el productor.

Sin embargo, el gerente de Programación de El Trece señaló que el éxito en la televisión es algo que aparece y desaparece constantemente. "Este es un negocio en el que nadie mata a nadie. Hay tantos conductores, actores y actrices que uno dice 'está muerto' y dentro de siete meses la emboca... Hay que ser cuidadoso, respetuoso. Me hago cargo de lo que hice mal y trato de mejorar, de enfocarme en qué canal Trece quiero tener, sin desesperarse", concluyó el gerente.