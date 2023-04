La inesperada decisión de Marcos de Gran Hermano: "Eternamente"

El ganador del reality de Telefe publicó un tierno y extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

Marcos Ginocchio, el gran ganador del último Gran Hermano, regresó a su Salta natal a principios de abril. El "Primo" llegó con Mora, la perrita que adoptó en la casa, y fue recibido como un héroe. Pero su estadía allí fue más corta que lo que se preveía y se despidió de su gente con un conmovedor comunicado.

Debido a sus compromisos con Telefe, el joven salteño ya está de nuevo en Buenos Aires y muy pronto los televidente podrán verlo en la pantalla del canal. Él y otros de los exparticipante de GH estarán en MasterChef. De hecho, Wanda Nara, conductora del ciclo, ya se encargó de anunciarlo en las redes: "Muy pronto todos juntos", publicó, junto a un video con Daniela, Nacho, Romina, Marcos, Thiago, Alfa y Julieta, todos con el icónico delantal blanco de la competencia de cocina.

Y si bien propuestas no le faltan, Marcos ya está pensando en el regreso al norte del país. Incluso compartió en Instagram su máximo deseo para cuando se produzca: "¡Eternamente agradecido con cada uno de los salteños y salteñas! Todavía no puedo creer el recibimiento y el amor que me hicieron sentir al llegar, estos momentos van a quedar conmigo siempre. En mi próxima vuelta espero poder compartir y disfrutar mucho más con ustedes. Cada día más orgulloso de mi provincia. Los quiero muchísimo".

Tras su nueva partida a la Ciudad de Buenos Aires, el salteño le dedicó unas tiernas palabras a su ciudad, donde se mostró muy agradecido por el recibimiento que tuvo apenas llegó a la provincia. Además, dejó en claro su máximo deseo para cuando regrese a su ciudad.

Marcos regresó a Buenos Aires y le dedicó emotivas palabras a los salteños.

Julieta y Marcos estuvieron juntos en una fiesta y las redes estallaron

Marcos y Julieta Poggio, la pareja más "shippieda" de la última edición de Gran Hermano, se reencontraron el pasado sábado por la noche en una reconocida fiesta que se realizó en el barrio de Palermo. Con el correr de las horas, aparecieron las primeras fotos y videos juntos y sus fanáticos comenzaron a especular en las redes con que hubo un beso

“Marcos tiene brillito en la boca, mmm dijo la Cata”, lanzó una usuaria en Twitter al observar los labios del campeón del concurso. En la imagen se los puede ver al "Primo" y a la bailarina muy unidos y felices. “No soporté”, escribieron desde la cuenta en la que compartieron la imagen, ya que desde el comienzo de Gran Hermano varios espectadores sostienen que se gustan.

“A Lucca no le gusta esta foto”, sumó otra internauta refiriéndose a Lucca Bardelli, el novio de la influencer. “¡Lucca no entres a Twitter!”, “Estoy a punto de colapsar”, “No pueden negar que se ven lindos juntos” fueron otros de los comentarios que aparecieron en la publicación de la cuenta de fans de Ginocchio.