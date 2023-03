Julieta Poggio tomó una importante decisión respecto a su novio: "Lucas fue"

Julieta Poggio tomó una drástica decisión sobre su novio Lucca Bardelli a pocos días del final de Gran Hermano, en el que terminó tercera.

Julieta Poggio reveló en Buen Telefe que tras el final de Gran Hermano tomó una importante decisión respecto a Lucca Bardelli, su novio. La exparticipante del reality más popular de la televisión argentina definió qué hará en el corto plazo luego de que los rumores de crisis en la pareja explotaran por un inesperado like de "Disney".

Después de cinco meses de excelentes mediciones de rating, Gran Hermano terminó el lunes pasado con el salteño Marcos Ginocchio como ganador de 19 millones de pesos y una casa, además de la perrita Mora, que ingresó a la casa más famosa del país. El segundo lugar fue para Nacho Castañares, que también se quedó con una casa a estrenar.

El tercer lugar se lo quedó Julieta Poggio, que se ganó un viaje a cualquier lugar del planeta, con un acompañante. Y en ese sentido, "Disney" tomó una importante decisión, según reveló la ex Gran Hermano durante una entrevista en Buen Telefe. Filosa, Pilar Smith le consultó: "Quiero saber del viaje ¿Con quién te vas? ¿Con tu novio?".

"¡Sí, me voy de viaje! Obvio, me voy con mi novio", confirmó feliz Julieta, dejando en claro que los rumores de crisis en la pareja no son ciertos. Para cerrar, Poggio detalló a dónde viajarán y el motivo por el que definieron ese destino: "Elegimos Tailandia. Lucas fue y vivió una experiencia increíble, entonces quiere que la vivamos juntos. Me parece un re destino, está muy bueno".

Julieta Poggio destrozó a su novio, Lucca Bardelli, tras los rumores de engaño

Julieta Poggio protagonizó un particular gesto que causó mucho revuelo entre los fanáticos de Gran Hermano. Creer o reventar, y tras las versiones de engaño de su novio Lucca Bardelli, la joven actriz lo lapidó con un fulminante comentario en su cuenta de Instagram.

A muy pocos días del final de GH, la modelo tomó una curiosa acción en sus redes. En uno de los tantos comentarios que recibió en una foto publicada el pasado 29 de marzo, una usuaria llamada @wanda.nicole.juarez expresó: "Le quedaste grande a Lucca, date cuenta". Tras ver esto, Julieta lo aprobó y le dio "me gusta", dejando muy mal parado a su pareja.

Pese a que la joven aún no realizó otra acción o comentario al respecto, frente a esta situación se especula con que Julieta estaría en crisis con su novio Lucca Bardelli luego de los rumores de engaño mientras se encontraba en la casa de Gran Hermano.

Mientras tanto, muchos fanáticos de GH continúan fantaseando con la idea de que Poggio y Marcos Ginocchio comiencen un romance tras la buena relación que mantuvieron dentro del reality de Telefe.