La inesperada crítica que Ruggeri recibió de su hija Cande Ruggeri: "Se lo recriminé"

Oscar Ruggeri recibió fuertes dardos por parte de su hija Cande Ruggeri debido a un hecho que ocurrió hace algunos años. La inesperada crítica que hizo pública la hija del panelista de ESPN y campeón del mundo en el '86 con la Selección Argentina.

La relación de Cande Ruggeri con su papá Oscar Ruggeri siempre ha sido buena. De hecho, en algunos de los conflictos que tuvo la modelo en TV, el hombre campeón del mundo con la Selección Argentina en el '86 y panelista de ESPN ha salido a defenderla siempre que pudo. Sin embargo, también hubo chispazos entre ambos, aunque aquella parte de la historia era desconocida hasta ahora. En las últimas horas, la influencer reveló una tajante crítica que suele hacerle a su padre.

Mientras se encuentra enfocada en ShowMatch, programa conducido por Marcelo Tinelli en El Trece, Cande Ruggeri dio detalles sobre su vida privada y mencionó cómo fue asimilar desde muy chica tener a un padre tan famoso: "Íbamos a comer afuera y ya le pedían una foto, un autógrafo, me acostumbré un poco". En diálogo con Infobae, reveló qué es lo que le siempre le cuestionó: "Para mí tenía un trabajo normal, pero le recriminé siempre que no llegó a mi parto, no llegó justo cuando nací entonces siempre le decía “che, pa, ¿no querés comprarme un jean? Mirá que no llegaste a mi parto".

Consciente de que su padre se sentía culpable por no haber estado presente en su nacimiento, Cande indicó: "Siempre lo amenazaba con eso, entonces su respuesta era “bueno, dale, vamos”, siempre le terminaba ganando". Incluso, la mujer de 29 años confesó que, hace unos años, el ex futbolista de River y Boca aceptó a participar de ShowMatch con una sola condición: "Por eso bailó conmigo en mi segundo Bailando y me dijo: “Voy a bailar, pero nunca más en la vida me podés decir que llegué tarde a tu parto, esa carta no me la jugás más”.

Oscar Ruggeri ha demostrado ser muy celoso de su hija Cande Ruggeri.

Por otra parte, y consultada acerca de la cantidad de veces que su padre salió a defenderla en situaciones que tienen que ver con la TV y la farándula, recalcó que no le molestan aquellas situaciones: "Creo que yo haría lo mismo por mis futuros hijos. Es mi papá y le sale así. En ese momento me defendía porque estábamos acá bailando juntos y por ahí salían a decir cosas que no eran ciertas o no le gustaban porque me veía llorando. Pero ahora ya está, en ese momento tenía 22, ya ahora no lo necesito más, estoy casi pisando los 30".

La tristeza de Oscar Ruggeri tras la muerte de Maradona: cómo vio Cande Ruggeri a su padre tras la triste noticia

La inesperada muerte de Diego Maradona afectó mucho a Oscar Ruggeri, quien compartió grandes momentos junto al mejor jugador de la historia. Cande Ruggeri explicó cómo fue que le afectó la pérdida a su padre: "Fue algo que sintió muy cercano, tenían la misma edad, la misma carrera, ganaron juntos la Copa del Mundo. Fue muy importante Maradona para mi papá, entonces obvio que sí. Es duro, fue un par para él, muy amigo, ellos pasaron Navidades juntos en España, compartieron muchas cosas, las familias, había un cariño muy especial".

Incluso, la hija del exdefensor y panelista de ESPN agregó que incluso su madre es amiga de Claudia Villafañe, ex esposa de Maradona: "Mi mamá es amiga de Claudia, de vez en cuando se juntan todas las mujeres del '86 a comer". Y resaltó: "Con Dalma y Giannina, de chiquitita venían a casa y jugábamos, tengo la mejor con ellas dos. No somos amigas, pero cada vez que nos cruzamos, la mejor".

Qué le hizo Oscar Ruggeri al novio de su hija Cande Ruggeri

Pese a que todo marchaba muy bien, el ambiente se puso tenso una vez que Tinelli sacó el tema de cómo es la relación entre Oscar Ruggeri y Nicolás Maccari, novio de su hija Cande Ruggeri.

Cande Ruggeri: "¿Ruggeri lo conoce?" "Lo presenté en Navidad".

Tinelli: "¿Cómo le cayó?".

Novio de Cande Ruggeri: "Al principio costó".

Tinelli: "¿Le puso un freezer de entrada?".

Novio de Cande Ruggeri: "Un poco distante. En Navidad lo tenía a Galíndez toda la noche pinchándome, muy bilardista".

Cande Ruggeri: "Mi papá puso a toda la familia en dos filas para que pasara por el medio y le empezaran a pegar".

Tinelli: "Ah, le hicieron la malteada como los jugadores cuando uno nuevo llega al equipo. Falta que le raparan el pelo para que entrara a la familia".

Cande Ruggeri: "Fue la bienvenida".